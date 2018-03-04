ثعبان يلتهم ظبياً يفوقه وزناً في فلوريدا

يجري باحثون أميركيون دراسة على "بيثون بورما"، وهو نوع من الثعابين الغازية (لأنها انتشرت في الولايات المتحدة الأميركية بكثرة)، قام بأمر لم يحصل قط.
فالثعبان الذي يعدّ من أكبر ثعابين الأرض، ويبلغ طوله نحو ثلاثة أمتار ونصف المتر، قام بالتهام ظبي بأكمله، علماً أن وزن الظبي يفوق وزن الثعبان نفسه!
وكان علماء بيولوجيون يتعقبون الثعبان في إحدى المحميات الحكومية الأميركية عندما وجدوه. ولمّا حاولوا تحريكه، بدأ يتقيأ ظبياً أبيض اللون.
يان بارتوشيك، أحد العلماء المشاركين في المهمة، قال لوسائل إعلام محليّة "إن وزن الظبي كان يبلغ خمسة عشر كيلوغراماً فيما يبلغ وزن الثعبان أربعة عشر كيلوغراماً فقط".
وأضاف بارتوشيك "جلسنا نتفرّج على الثعبان بينما كان يُخرج الظبي من بين فكّيه، ورحنا نتساءل كيف مرّ بينهما الظبي أساساً! كان الأمر خيالياً".
وأشار بارتوشيك إلى أن هذا الثعبان هو أكبر الثعابين من هذا النوع التي صادفها خلال حياته المهنية.
وكانت فصيلة "ثعبان بورما" قد تمّ جلبها إلى الولايات المتحدة الأميركية في سبعينيات القرن الماضي لأن البعض أراد تربيتها كما تربى الكلاب والقطط، أي كحيوانات أليفة، ولكنها أطلقت في الطبيعة والآن نواجه مشكلة بيئية بسببها".
وتشكل البيضاء تشكل طعاماً لفهود السوداء في ولاية فلوريدا وهي من الفصائل المهددة بالانقراض، ولذا يتخوّف العلماء من أن يسبب "ثعبان بورما" المزيد من المشاكل للقطط الضخمة.