قال نادي فيورنتينا المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر تويتر إن قائده دافيدي أستوري توفي أثر تعرضه لمرض مفاجيء صباح يوم الأحد عن 31 عاما.
العثور على كابتن فريق فيورنتينا دافيد أستوري ميتاً والفيفا ينعى اللاعب الدولي
العثور على كابتن فريق فيورنتينا الإيطالي الكابتن دافيد أستوري ميتا في غرفة في أحد الفنادق قبل مواجهة فريف اودنيزي
العثور على كابتن فريق فيورنتينا دافيد أستوري ميتاً والفيفا ينعى اللاعب الدولي
وأضاف النادي في بيان "ببالغ الحزن يعلن فيورنتينا أن قائده دافيدي أستوري توفي متأثرا بمرض مفاجيء".
وجاء في البيان أيضا "وبسبب حساسية هذا الوضع المأساوي وفوق كل شيء احتراما لأسرته فإننا نناشد الجميع مراعاة حساسية الموقف".
وقالت وسائل إعلام إيطالية إن استوري، الذي خاض 14 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا ما بين 2012 و2017، عثر عليه ميتا في غرفة بأحد الفنادق.
وكان أستوري انضم إلى فيورنتينا قادما من كالياري على سبيل الإعارة في أغسطس آب 2015. وبعد ذلك بعام ارتبط مع النادي بعقد دائم.
وقبل ذلك أمضى ستة أعوام مع كالياري وأعير إلى روما لعام واحد.
ونعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اللاعب الدولي دافيد أستوري وقدم التعازي لعائلته.
وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان عبر تويتر إنها قررت تأجيل جميع مباريات الدوري الإيطالي المقررة يوم الأحد بسبب وفاة أستوري.
وأضاف بيان الرابطة "نشعر بالصدمة نتيجة هذه الأخبار المأساوية. كل أسرة الدوري الإيطالي تلتف حول أسرة دافيدي أستوري ونادي فيورنتينا".
وقال ماتيو رينتسي رئيس وزراء إيطاليا السابق "غير معقول. أنا لا أصدق وأبكي مع أسرته ومع كل جماهير فيورنتينا. وداعا أيا القائد".
وقبل قرار تأجيل مباريات يوم الأحد قال مدرب ميلانو جينارو جاتوسو "لا أتصور إقامة مباراة قمة ميلانو بعد كارثة بهذا الشكل".