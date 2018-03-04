هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (إس بي دي) على النتيجة الواضحة والداعمة التي أظهرها تصويت الاشتراكيين الديمقراطيين لصالح الدخول والانضمام في ائتلاف حكومي آخر مع حزبها المسيحي الديمقراطي.
ميركل تتنفس الصعداء بعد تصويت الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشكيل ائتلاف حكومي معها
صوت ثلثا أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا الأحد على الانضمام لصالح تشكيل ائتلاف حكومي مع المستشارة أنغيلا ميركل وحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي
ميركل تتنفس الصعداء بعد تصويت الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشكيل ائتلاف حكومي معها
ونشرت ميركل تغريدة على الموقع الرسمي لحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي (إس دي يو)، من انها تتطلع قدما للعمل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل مصلحة ألمانيا.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه مارتن شولتز صوت الأحد على الانضمام الى تشكيل ائتلاف حكومي مع المستشارة ميركل، وجاءت نتيجة التصويت لصالح تشكيل حكومة موسعة للاقتصاد الأقوى والأكبر في أوروبا.
وصوت ثلثا أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نتيجة اعتبرت لافتة أكثر مما كان متوقعا، وأنهت بذلك خمسة أشهر من الجمود السياسي أملته نتيجة الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر الماضي.