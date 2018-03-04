قامت نيابة وسط القاهرة بحبس مذيع تلفزيوني مشهور مساء يوم الأحد أربعة أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.
الإساءة للشرطة تعرّض مذيعا تلفزيونيا مصريا إلى عقوبة السجن
أكدت مصادر مطلعة تعرض المذيع المصري خيري رمضان الذي يعمل في التلفزيون المصري إلى الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.
الإساءة للشرطة تعرّض مذيعا تلفزيونيا مصريا إلى عقوبة السجن
وقد أسندت النيابة في التحقيقات إلى المذيع خيري رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها. وشرعت النيابة في التحقيق مع رمضان بعد تلقيها بلاغا ضده من وزارة الداخلية.
وكان المذيع خيري رمضان قد زعم في برنامج يقدمه في التلفزيون المصري أن هناك ضباط شرطة يشكون الفاقة لتدني أجورهم على حد وصفه.