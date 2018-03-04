تتجه أنظار محبي الأفلام بجميع أنحاء العالم خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين صوب هوليوود، حيث تقام الدورة رقم 90 لحفل توزيع جوائز الأوسكار للأفلام الأمريكية والعالمية الأكثر تميزاً.
خمس معلومات هامة عن الحفل رقم 90 لجوائز الأوسكار
كل ما تريد معرفته عن الحفل من تقديم وفقرات موسيقية وإنتاج وأخراج مسرحي وتلفزيوني.
خمس معلومات هامة عن الحفل رقم 90 لجوائز الأوسكار
ولا ينطوي الحفل السنوي الضخم على مجرد إعلان الفائزين بالجوائز المختلفة، بل صار حفل الأوسكار نفسه مجالاً لمشاهدة العديد من العروض الفنية وفقرات التقديم المختلفة التي كثيراً ما تستمر أصداؤها لأيام وأسابيع بعد انتهاء الحفل نفسه.
يورونيوز تقدم لكم خمس معلومات هامة عن إنتاج وفقرات حفل هذا العام.
المنتجون
يقوم بإنتاج حفل هذا العام المنتجان الشهيران مايكل دي لوكا وجينيفر تود. واشتهر دي لوكا بعمله كمنتج وكاتب سيناريو لأفلام ذات شعبية كبيرة كفيلم "موني بول" من بطولة براد بيت، وفيلم "كابتن فيليبس" من بطولة توم هانكس، وفيلم "ذي سوشال نيتوورك" وهي أفلام ترشح عنها دي لوكا لجوائز الأوسكار في السابق إلا أنه لم يفز بها قط.
أما تود فسيرتها أقل شهرة من دي لوكا، ولكنها أيضاً اشتهرت بإنتاج أفلام مميزة مثل "ميمينتو" للمخرج لبريطاني كريستوفر نولان عام 2000، بالإضافة لفيلم "جيسون بورن" عام 2016.
يقوم بإخراج حفل الأوسكار رقم 90 المخرج التلفزيوني غلين فايس الذي سبق وأخرج ثلاث حفلات لجوائز الأوسكار في السابق.
ترشيحات متعددة
حاز 17 فيلماً على أكثر من ترشيح واحد لجوائز الأوسكار هذا العام، أشهرها أفلام "ذي شيب أوف ووتر" (13 ترشحاً)، "دانكيرك" (9 ترشيحات)، " ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينغ" (7 ترشيحات)، و "ذا داركيست أور (6 ترشيحات).
مقدم الحفل
لطالما حظي مقدمو حفلات الأوسكار بأهمية خاصة نظراً لكونهم مسؤولين عن إدارة الحفل على منصة المسرح. واعتادت الأكاديمية اختيار مقدمين وإعلاميين ساخرين كبيللي كريستال وجون ستيوارت وكريس روك وجميعهم ضمن مصاف الممثلين أو الإعلاميين الكوميديين بهوليوود.
يقدم حفل هذا العام، وللسنة الثانية على التوالي، مقدم البرامج التلفزيونية جيمي كيميل الشهير بتقديمه لبرنامج "جيمي كيميل مباشر".
مقدمو الجوائز
بالإضافة لكيميل، يشارك في تقديم جوائز هذا العام 46 شخصية من مشاهير الفن بهوليوود، أشهرهم الممثلة ساندرا بولوك، والممثلة سلمى حايك، والممثل ماثيو مكونوهي.
فقرات موسيقية
كعادة حفلات الأوسكار، يشارك عدد من الموسيقيين في تقديم الفقرات الحية خلال الحفل.
ويحتوي الحفل رقم 90 على ست فقرات سيقدمها موسيقيون كسفيان ستيفينز والمطربة الأمريكية ماري جى بلايج بالإضافة لأوركسترا هارولد وييلر.
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