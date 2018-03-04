نجح خفر السواحل اليونانيين في مصادرة حوالي طن ونصف الطن من المخدرات كانت على سفينة صيد ترفع علما أجنبيا قبالة جزيرة كريت. وأكد خفر السواحل أنّ قيمة المخدرات تصل إلى 15 مليون يورو.
خفر السواحل اليونانيين يصادرون مخدرات بقيمة 15 مليون يورو
تمكنت قوات خفر السواحل اليونانية من مصادرة حوالى طن ونصف الطن من المخدرات تقدر قيمتها بـ 15 مليون يورو كانت على سفينة صيد ترفع علما أجنبيا قبالة جزيرة كريت اليونانية.
خفر السواحل اليونانيين يصادرون مخدرات بقيمة 15 مليون يورو
وحسب شريط الفيديو الذي تداولته العديد من الوسائل الإعلامية فقد تمّ ضبط طاقم السفينة المكون من أربعة أشخاص، وحسب المعلومات التي أدلى بها خفر السواحل، فقد أطلقت السلطات اليونانية العملية بعدما تلقت برقية من مصلحة الجمارك الفرنسية بأن السفينة "سيلين ستار" ربما تحمل حمولة غير شرعية.
وترددت معلومات بأّنّ السفينة "سيلين ستار" أبحرت من سوريا وحاولت الفرار من السلطات اليونانية إلا أنه تمّت مرافقتها حتى ميناء "ليرابترا" حيث تم اكتشاف حمولة المخدرات هناك، وأشرفت على العملية أربع سفن دورية تابعة لخفر السواحل اليونانية بالإضافة إلى طائرتين تنتمي إحداها لوكالة حماية الحدود الأوربية "فرونتكس".