بعد يوم من تثبيت حكم تسليم تيران وصنافير ولي العهد السعودي في مصر

يزور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، مصر لمدة 3 أيام، في أول جولة خارجية منذ تعيينه وليا للعهد خلفا للأمير محمد بن نايف. زيارة محمد بن سلمان إلى مصر هي المحطة الأولى لجولته الخارجية التي ستشمل بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى مصر قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية مارس-أذار الجاري، والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية. وسيقضي ولي العهد السعودي يومين في القاهرة حيث سيعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الرئيس الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين حول عدد من القضايا المشتركة. وستركز المحادثات على عدة ملفات ذات اهتمام مشترك.

ما هي أهم ملفات الزيارة؟

مواجهة إيران "العدو الإقليمي"

حيث تعارض المملكة العربية السعودية ومصر تنامي النفوذ الايراني في المنطقة وتتهم الرياض طهران بالضلوع في تزويد الميليشيات الحوثية بالصواريخ وتعتبر ذلك عدوانا عسكريا ومباشرا من قبل النظام الإيراني وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة.

الصراع في اليمن

تشارك مصر في التحالف العربي العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية الذي انطلق في 26 مارس-أذار 2015، لدعم حكومة الرئيس عبد ربه هادي منصور في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وهو النزاع الذي أسفر حسب الأمم المتحدة عن أحد أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.

مكافحة الإرهاب

تسعى الرياض والقاهرة إلى مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة من خلال وضع سياسة مشتركة للحدّ من مختلف الأخطار والتهديدات الإرهابية التي تتربص بمصر والقادمة من سيناء وليبيا أو تلك التي تهدد السعودية والقادمة أساسا من اليمن وخير دليل على ذلك إطلاق ميليشيا الحوثي مؤخرا صاروخا باليستيا على مدينة الرياض.

التعاون في مجال الطاقة

قرر مجلس الوزراء السعودي والحكومة المصرية التعاون معا مصر في عدة مجالات منها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية واستغلال موارد الطاقة.

الأزمة مع قطر.

تعتبر مصر والمملكة العربية السعودية جزء من التكتل العربي الذي يضم الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والذي أعلن في 5 يونيو-حزيران الماضي مقاطعة قطر بسبب علاقتها المزعومة بالجماعات الإسلامية المتطرفة وإيران، وهي الاتهامات التي تنفيها قطر جملة وتفصيلا.

سيناريوهات زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة

يرى البعض أنّ زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحمل في طياتها عدة سيناريوهات أهمها فضيحة صهر ترامب غاريد كوشنر والتغيرات التي ستطرأ على الشرق الأوسط والتحضير لوصول بن سلمان إلى العرش في المملكة.

تبعات غاريد كوشنر:

كشف معلومات استخباراتية مؤخرا أنّ صهر ترامب ومستشاره السياسي غاريد كوشنر توصل إلى اتفاقات مع الإمارات العربية المتحدة والصين وإسرائيل والمكسيك تستفيد بموجبها تلك الدول سياسياً من كوشنر بينما يستفيد هو من الجانب المالي خاصة وأن شركات أسرته تعاني أزمة ديون متراكمة في سوق العقارات. وقد اعتمد جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، مؤخرا قراراً بإجراء تغييرات في نظام التصاريح، تمّ بموجبه سحب حق الاطلاع على الملفات المصنفة "سري للغاية" من كوشنر. ويعتبر هذا القرار بمثابة فقدان غاريد كوشنر لمصداقيته في منطقة الشرق الأوسط.

وزيارة بن سلمان إلى مصر ولقاؤه بعبد الفتاح السيسي لها علاقة بالفضيحة المالية والسياسية، التي طالت الإمارات، حليفة الرياض والقاهرة، فهذا سيؤثر حتما على موقف ولي العهد السعودي خصوصاً أن كثيرين يتحدثون عن لعب كوشنر دوراً بارزاً في تدعيم صعود بن سلمان بالرياض للوصول إلى العرش.

حدوث تحولات في منطقة الشرق الأوسط

يرى البعض ان زيارة محمد بن سلمان إلى مصر سترافقها تغييرات إقليمية في غاية الحساسية، ستحدث قريباً في منطقة الشرق الأوسط. ويتعلق الأمر بالترتيبات العسكرية التي تخص الملف اليمني وضرب إيران بالمنطقة، ويعتقد الخبراء أنّ زيارة بن سلمان في هذا الوقت وقبل جولته الأوربية، جاءت لوضع اللمسات النهائية لما يصفونه بالحرب الخاطفة، ستكون عربون صعوده لسدة الحكم قريباً.

والأمير الشاب أثار جدلا كبيرا بقراراته حول التغييرات التي حدثت في السعودية وكان آخرها التعيينات في الجيش والحكومة والتحولات الهيكلية التي طالت المجتمع السعودي، وقوانين السماح للمرأة بقيادة السيارات، وتحجيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنشاء هيئة الترفيه وإقامة الحفلات الغنائية المختلطة، ودخول النساء بملاعب كرة القدم.

اللمسات الأخيرة لاستلام العرش

يرى البعض أنّ زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر هي بمثابة وضع اللمسات الأخيرة لصفقة مبايعته ملكاً قريباً. فالزيارة جاءت بعد التعديلات التي مسّت الجيش السعودي والتي أجراها محمد بن سلمان. ويرى البعض انّ الطريق إلى عرش المملكة يمرّ من مصر. وما زيارة بن سلمان إلى الولايات المتحدة إلاّ تثبيت له في سدة العرش.