تمكن اللاعب البرازيلي ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا من مغادرة المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة على مستوى قدمه اليمنى.
نيمار...نجم باريس سان جيرمان يغادر المستشفى على متن طائرة
غادر النجم البرازيلي الدولي، نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي المستشفى، اليوم الأحد، بعد الجراحة الناجحة التي خضع لها إثر إصابته في القدم اليمنى.
نيمار...نجم باريس سان جيرمان يغادر المستشفى على متن طائرة
وانتقل نيمار إلى جانب والدته وشقيقته وصديقته، من مدينة بيلو هوريزانتي إلى ريو دي جانيرو جنوب شرق البرازيل على متن طائرة مروحية حيث سيواصل رحلة العلاج والتأهيل في منزله بمدينة مانغاراتيبا على ساحل ريو دي جانيرو.
ولم يدلي نجم الكرة البرازيلية نيمار بأيّ تصريحات حول عودته إلى العاصمة الفرنسية باريس والتحاقه بناديه لمداعبة الكرة المستديرة.
وحسب تقارير طبية، فقد خضع نيمار للجراحة، يوم السبت، بسبب إصابته بكسر في العظمة الخامسة بمشط القدم اليمنى، وهو ما أكده رودريغو لاسمار طبيب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.
ومن المقرر أن يخضع نيمار لعملية فحص جديدة في منتصف الشهر المقبل لتقييم ما وصلت إليه حالة الإصابة، وطبقا لهذا الفحص، سيحدد الأطباء موعد عودة نيمار للمشاركة في التدريبات والمباريات، علما بأن الموعد المبدئي لعودة اللاعب هو أواخر أيار-مايو المقبل. وأصيب نيمار خلال مباراة فريقه سان جيرمان أمام أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي الأحد الماضي.
للتذكير انتقل نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان في صيف العام الماضي، قادما من برشلونة الاسباني مقابل سداد النادي الفرنسي لقيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن.