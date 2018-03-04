النظام السوري يسيطر على 10 بالمئة من الغوطة الشرقية

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها أصبحت تسيطر على عشرة بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية، بعد هجوم برّي أطلقته منذ أيام.
يأتي الإعلان بعد سيطرة القوات الحكومية والميليشيات الموالية على مناطق ونقاط عسكرية في جنوب شرق الغوطة بعد قصف مدفعي وجويّ عنيف أدّى إلى سقوط عشرات القتلى أمس السبت.
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وبحسب رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، تمكنت قوات النظام السوري من السيطرة على بلدات ومناطق منها المرج والنشابية وحزرمة، بعد أن سيطرت الشيفونية وأوتايا يوم أمس السبت، مجبرة جيش الإسلام على التراجع من قاعدتين عسكريتين في المنطقة.
وقال عبد الرحمن إن "التقدم السريع الذي حققته القوات السورية يعود إلى طبيعة المنطقة الزراعية".
ولا يخفي النظام السوري رغبته في استعادة الغوطة الشرقية التي يحاصر فيها نحو 400 ألف مدني منذ العام 2013. واستقدم النظام التعزيزات العسكرية في منتصف شباط / فبراير الماضي، فيما يشبه مراقبون التكتيك الذي تتبعه الحكومة السورية في الغوطة بذلك الذي تمّ اتباعه في حلب.
نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، أكّد أن "الإرهابيين (في الغوطة) سيتذوقون طعم الخسارة كما تذوّقوها في حلب".
وأدّى القصف الجوي والمدفعي العنيف الذي على الجيب المحاصر إلى مقتل نحو 700 مدني منذ الثامن عشر من شباط / فبراير، تاريخ البدء بالهجوم العسكري.
في السياق، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي أجراه أمس السبت، مع أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "عزم فرنسا ومجلس الأمن الدولي على إجبار النظام السوري وحلفائه بالرضوخ إلى القرار الأممي 2401، خصوصاً الشق الإنساني منه".