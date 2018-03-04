القوات الحكومية السورية تسيطر على ربع مساحة غوطة دمشق الشرقية

من جانبه، أعلن ناطق باسم جيش الإسلام لوكالة رويترز "أن القوات المعارضة اضطرت للتراجع بعد اتباع النظام سياسة الأرض المحروقة".

وفي موازاة ذلك تحدّثت تقارير من الميدان عن حركة نزوح ضخمة يشهدها الجيب المحاصَر منذ يومين، فيما تسعى دمشق المدعومة بغطاء جوي روسي إلى القضاء على آخر جيوب المعارضة بجانب دمشق.

وكالة رويترز للأنباء ذكرت كذلك، عن لسان أحد القادة العسكريين في الميليشيات الداعمة لدمشق، أن الجيش السوري "بحاجة إلى التقدم لبضع كيلومترات في داخل الغوطة كي يتمكّن من قسمها إلى قسمين".

وأشار مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن ما يحدث في هذه الأثناء "بمثابة عقاب جماعي" لنحو 400 ألف شخص محاصرين في الغوطة، مطالباً بتنفيذ القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن.

ومع دخول الحرب السورية في سنتها الثامنة، يقول مراقبون إن سيطرة النظام السوري على غوطة دمشق الشرقية ستعتبر "انتصار أساسياً" للنظام الذي استعاد عافيته تدريجياً في المناطق المعارضة له منذ بدء الدعم العسكري الروسي والإيراني له.

والمواجهات المعقدة والمتعددة بين الفصائل والأقطاب في سوريا، ازدادت تعقيداً مع انهيار تنظيم الدولة الإسلامية حيث وجد آلاف المقاتلين أنفسهم من دون عمل، فأنشأوا فصائل مسلّحة أو التحقوا بجماعات أخرى.

وأدّى القصف المدفعي والجويّ العنيف إلى سقوط عشرات القتلى أمس السبت بحسب مصادر طبيّة في داخل الجيب المحاصر.

كذلك أظهرت صور اتخذتها أقمار صناعية كمية الدمار التي لحقت بالأبنية في داخل المنطقة.

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وبحسب رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، تمكنت قوات النظام السوري من السيطرة على بلدات ومناطق منها المرج والنشابية وحزرمة، بعد أن سيطرت الشيفونية وأوتايا يوم أمس السبت، مجبرة جيش الإسلام على التراجع من قاعدتين عسكريتين في المنطقة.

وقال عبد الرحمن إن "التقدم السريع الذي حققته القوات السورية يعود إلى طبيعة المنطقة الزراعية".

ولا يخفي النظام السوري رغبته في استعادة الغوطة الشرقية التي يحاصر فيها نحو 400 ألف مدني منذ العام 2013. واستقدم النظام التعزيزات العسكرية في منتصف شباط / فبراير الماضي، فيما يشبه مراقبون التكتيك الذي تتبعه الحكومة السورية في الغوطة بذلك الذي تمّ اتباعه في حلب.

نائب وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، أكّد أن "الإرهابيين (في الغوطة) سيتذوقون طعم الخسارة كما تذوّقوها في حلب".

وأدّى القصف الجوي والمدفعي العنيف الذي على الجيب المحاصر إلى مقتل نحو 700 مدني منذ الثامن عشر من شباط / فبراير، تاريخ البدء بالهجوم العسكري.

في السياق، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي أجراه أمس السبت، مع أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "عزم فرنسا ومجلس الأمن الدولي على إجبار النظام السوري وحلفائه بالرضوخ إلى القرار الأممي 2401، خصوصاً الشق الإنساني منه".