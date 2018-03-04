غيّب الموت العداء البريطاني روجر بانيستر عن عمر ناهز 88 عاما. وروجر بانيستر من مواليد 23 مارس-أذار 1929، كان رياضيا كبيرا وأصبح اختصاصيا في طب الأعصاب ورئيس كلية بيمبروك، التابعة لجامعة أوكسفورد، قبل تقاعده في العام 1993.
وفاة العداء البريطاني روجر بانيستر عن عمر ناهز 88 عاما
أكدت وسائل إعلام بريطانية وفاة روجر بانيستر أول عداء يكسر حاجز أربع دقائق في سباق الميل عن 88 عاما.
وفاة العداء البريطاني روجر بانيستر عن عمر ناهز 88 عاما
اشتهر روجر بانيستر على أنه أول عدّاء يقطع مسافة ميل في أقلّ من أربع دقائق حيث كان العلماء وأهل الاختصاص يعتقدون أنّ الإنسان له حدود لا يمكنه تخطيها، وأنه من المستحيل على أي إنسان أن يجري مقدار ميل في أقل من أربع دقائق.
وقد ساد هذا الاعتقاد طويلا إلى أن جاء روجر بانيستر وقرر أن يتجاوز هذا الاعتقاد، ولم يكترث لسخرية الجميع حيث أصر على موقفه في يوم 6 مايو-أيار للعام 1954 في مدينة أكسفورد حيث استطاع العداء البريطاني أن يدخل التاريخ بعد أن حقق المستحيل وحطم الأسطورة، فقد استطاع أن يجري مسافة ميل في 3 دقائق 59 ثانية و4 أجزاء بالمائة.
واعتبر بانيستر أنّ نجاحه يعود إلى بحثه الدقيق والتام لآليات الجري وطرق التدريب العلمية بما فيها التخيل، فقد قام على مدى شهور بتكييف عقله الباطن على أن يصدق أنه من الممكن أن يقطع مسافة ميل في أقل من أربع دقائق، وكان ذلك حدثا عظيما في تاريخ الرياضة لازال العالم يحتفل به حتى اليوم.
ومع مرور الزمن تمكن عداؤون آخرون من تحطيم أرقام قياسية تفوقوا بها على إنجاز بانيستر ليتبين في النهاية أنّ حاجز الأربع دقائق لم يكن إلا حاجزا نفسيا، وعندما يعرف الإنسان أنّ حلمه قابل للتحقيق، فإنه يصبح أكثر تصميما وقدرة على تحقيقه.
وكان بانيستر أول من حصل على جائزة الرجل الرياضي من مجلة "سبورتس إليستريتد" في يناير-كانون الثاني للعام 1955 وجائزة الرجل الرياضي في العام 1954.