قالت شركة طيران ماليزية الاثنين ان راكبا من بنغلادش اعتقل الإثنين بعدما قام بنزع ملابسه ومهاجمة مضيفة خلال رحلة من كوالالمبور نحو دكا.
اعتقال شاب نزع ملابسه وحاول الاعتداء على مضيفة خلال رحلة جوية
الشاب نزع ملابسه وقام بمشاهدة أفلام إباحية على جهاز الكومبيوتر المحمول.
اعتقال شاب نزع ملابسه وحاول الاعتداء على مضيفة خلال رحلة جوية
وذكرت وسائل الاعلام المحلية انه وبعد فترة وجيزة من مغادرة رحلة "ماليندو الجوية" من كوالالمبور يوم السبت، قام الشاب البالغ من العمر 20 عاما بنزع ملابسه وبدأ في مشاهدة أشرطة فيديو إباحية على جهاز الكمبيوتر المحمول.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية و صحيفة نيو ستريتس تايمز أن الرجل، وهو طالب بجامعة ماليزية، احتفظ بملابسه فى البداية بطلب من طاقم الطائرة ولكنه قام فيما بعد باحتضان ومضايقة المضيفات اللواتي قمن بتحذيره وردعه، ما أدى إلى تغير سلوك الشاب المسافر والذي أصبح عدوانيا وقام بمهاجمتهن.
وأوردت بعض الصحف أن طاقم الطائرة وبعض الركاب تمكنوا من السيطرة على الشاب وربطوا يديه بقطعة قماش طيلة الرحلة.
ولم يكن هناك ما يدل على سبب تصرفه الغريب.
ورفضت شركة الطيران الماليزية التابعة لشركة اندونيسية، تأكيد كل التفاصيل الا انها قالت في بيان ان "راكبا مزعجا" سافر في الرحلة التي كانت متوجهة نحو دكا وتم اعتقاله لدى وصوله.