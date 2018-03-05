قالت وزارة العد الاثنين إن متحدثا سابقا باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقع اتفاقا ليصبح شاهدا للحق العام في واحدة من قضايا الفساد ضد الزعيم الإسرائيلي.
متحدث سابق بإسم نتنياهو يتحول إلى شاهد الحق العام في قضية الفساد
وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا التطور في قضية الفساد التي تطال رئيس الوزراء بأنه نقطة تحول مأساوية في سير التحقيقات ضد نتنياهو.
متحدث سابق بإسم نتنياهو يتحول إلى شاهد الحق العام في قضية الفساد
وربما تلقي هذه الأنباء بظلالها على محادثات سيجريها نتنياهو في وقت لاحق الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.
ووصف هذا التطور في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه نقطة تحول مأساوية في سير التحقيقات ضد رئيس الوزراء.
والمتحدث السابق نير حيفيتس مشتبه به في قضية اتهام نتنياهو بتقديم خدمات تنظيمية لأكبر شركة اتصالات إسرائيلية.
ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى محام موكل لحساب حيفيتس للتعليق على توقيعه الاتفاق.
وقلل مصدر مقرب من نتنياهو من أهمية الاتفاق قائلا إن السلطات لا تمتلك أي أدلة.
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