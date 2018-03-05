ذكرت الوكالة الإيطالية للأنباء "أنسا"، أن مجهولين أحرقوا ليل الإثنين البابي الأمامي لمسجد في بادوفا شمال شرقي إيطاليا، ما أدى إلى إلحاق أضرار طفيفة فيه، مشيرة إلى أن عناصر من الشرطة رصدت النيران عندما كانت تقوم بدوريتها، وأنها قامت بإطفائه. وقالت الوكالة نقلا عن مصادر في الشرطة التأكيد على أن الحادث مفتعل، وأنها فتحت تحقيقا بشأنه.
محاولة إحراق مسجد في إيطاليا
فيما فتحت الشرطة تحقيقا يبدو الاعتداء تعبيرا عما أفرزته نتائج الانتخابات الإيطالية التي فاز بها اليمين المتطرف.
محاولة إحراق مسجد في إيطاليا
وجاء الحادث على قوع فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية، إذ حققت حركة النجوم الخمس الشعبوية وحزب الرابطة من اليمين المتطرف نسب فوز ملحوظة، بحصولها على نحو سبعين في المائة من أصوات الناخبين، حصل منها حزب الرابطة على نحو 73% من الأصوات.