نجحت الشرطة الإماراتية في احباط عملية لترويج أقل من مليوني حبة من حبات "كبتاغون" المخدرة، وأوقفت6 أشخاص على صلة بالقضية، وذلك في إطار في عملية "شبكة الموت"، التي تأتي إثر انتشار هذه المخدرات في أنحاء من الإمارات.
شاهد: الشرطة الإماراتية تحبط تهريب كمية هائلة من حبوب كابتاغون المخدرة
في عملية لمكافحة ترويج المخدرات، أحبطت شرطة أبو ظبي ترويج كمية هائلة من حبوب كبتاغون المخدرة، مخبأة داخل قطع غيار لصناعة العصائر، وأوقفت ستة أشخاص على صلة بالمحاولة.
شاهد: الشرطة الإماراتية تحبط تهريب كمية هائلة من حبوب كابتاغون المخدرة
وضبطت شرطة أبو ظبي الكمية المخدرة مخبأة داخل قطع غيار لصناعة العصائر الطازجة، وتقدر قيمة الكمية المضبوطة وفق مسؤولين إماراتيين بنحو 20 مليون يورو.
ولم تحدد الشرطة الإمارات جنسية الأشخاص الموقوفين، واكتفت بالقول إنهم من جنسية عربية. كما لم تكشف السلطات عن مصدر هذه الكميات وكيفية دخولها إلى البلاد
وكثيرا ما تتطرق صحف إماراتية إلى محاكمات وإيقافات ذات صلة بقضايا ترويج المخدرات في البلاد، التي وسعت جهودها لمكافحة هذه الظاهرة، إلى حد تعزيز التعاون مع دول أخرى مثل إدارة الوكالة اليابانية الوطنية لمكافحة المخدرات، بهدف تقليص تمدد خطورتها.