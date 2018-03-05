اعتقلت قوات الأمن التركية أربعة عراقيين كانوا يعدون لشن هجوم على السفارة الأمريكية في أنقرة وفق وكالة فرانس براس. وألقي القبض على العراقيين الأربعة في قرية سمسون الواقعة على البحر الأسود شمالي تركيا.
اعتقال 4 عراقيين كانوا يعدون لشن هجوم على السفارة الامريكية في أنقرة
السفارة الأمريكية في أنقرة كانت أعلنت اغلاق أبوابها كامل اليوم بسبب تهديد أمني.
اعتقال 4 عراقيين كانوا يعدون لشن هجوم على السفارة الامريكية في أنقرة
من ناحيتها قالت وكالة الأناضول التركية إن الشرطة ألقت القبض على 12 شخصا في أنقرة ضمن تحقيق يستهدف متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بعد ساعات من إعلان السفارة الأمريكية في البلاد إغلاق أبوابها يوم الاثنين بسبب تهديد أمني.
وأضافت الوكالة التركية أن المشتبه بهم ضمن 20 شخصا، أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أوامر باعتقالهم. وأشارت الوكالة إلى أنهم أجانب وكانوا يسعون لتجنيد أعضاء جدد في التنظيم.
وتلقي السلطات التركية من حين لآخر القبض على أشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم المتشدد ولم يتضح إن كانت هناك صلة بين الاعتقالات الأخيرة وإغلاق السفارة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول إن عملية الشرطة كانت "مخططة سلفا".
وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة أعلنت في بيان أنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين، بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.
ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة ومبنى السفارة، والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة، دون أن توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.
وقال مكتب حاكم أنقرة في بيان إنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية بعد أن أشارت معلومات مخابرات من مصادر أمريكية إلى احتمال وقوع هجوم يستهدف السفارة الأمريكية أو أماكن يقيم فيها أمريكيون.
وقالت السفارة إن خدمات مقابلات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، مضيفة أنها ستصدر إعلانا عندما تكون جاهزة لإعادة فتح أبوابها.