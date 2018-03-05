تكريم تمساح في مهرجان الألوان في باكستان
كان يوم تمساح بكراتشي غير كل الأيام خلال مهرجان الألوان. الحيوان الضخم حل ضيف شرف على المهرجان واستقبل كالأمراء بالحلويات والترحيب في ضريح مانغوبير.
في هذا اليوم المميز يتم إطعام التمساح وتزينه بأكاليل الزهور كجزء من طقوس سنوية احتفال شفيع الضريح.
إنها المرة الأولى منذ العام 2009 التي يقام فيها المهرجان بكامله بسبب الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة.
عائلة ساجاد التي تشتهر ببركتها اهتمت بشؤون الضريح لعدة قرون.
ساجاد جزء من جماعة شيدي الباكستانية، أحفاد شعوب البانتو المنحدرين من منطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا والذين هاجروا إلى هذا الجزء من العالم منذ قرون.
وتقول العائلة إن التماسيح عادة ما تكون مخلوقات شرسة وخطيرة، ولكن التي تعيش في البركة في محيط الضريح قد أنعمهم قديسهم، سليل عائلة الرسول محمد، نبي الإسلام بالطيبة.