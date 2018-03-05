بث تنظيم داعش شريط فيديو على نظام التراسل الفوري تلغرام، يظهر مسلحين للتنظيم يقتلون أربعة جنود أمريكيين في كمين نصبوه لهم في منطقة تونغو تونغو في النيجر، خلال شهر أكتوبر الماضي، ولا يعرف لماذا تم تأخير تنزيل الفيديو.
داعش يبث شريطا يصور مقتل جنود أمريكيين في النيجر
الشريط بث على نظام التراسل الفوري تلغرام، ويظهر مقتل جنود أمريكيين في كمين نصب لهم في منطقة تونغو تونغو في النيجر.
داعش يبث شريطا يصور مقتل جنود أمريكيين في النيجر
ويبدو أن المشاهد المصورة سجلت على الكاميرات المعلقة على خوذة أحد الجنود الأمريكيين، وبلغت مدة الفيديو حوالي تسع دقائق.
ويصور الفيديو حوالي خمسين عنصرا من تنظيم داعش، مجهزين برشاشات آلية وقذائف هاون، شاركوا في الكمين، وقتل منهم عشرون عنصرا تقريبا.
جزء من الفيديو يصور الجنود الأمريكيين في مرمى نيران كثيفة، ومعهم فريق دعم عناصره نيجيرية، وقد اتجهوا نحو موقع ألقوا فيه قنابل دخانية لتحجبهم عن الأنظار، ويتمكنوا من طلب النجدة.
وأظهر الشريط المصور أحد الجنود الأمريكيين وهو يطلق النار مترجلا إلى جانب سيارة يقودها زميله، ثم يسقط جندي آخر أرضا، ثم ينتهي التصوير بلقطة يصوب فيها مسلحون أسلحتهم نحو رأس الجندي الذي كان يحمل كاميرا التصوير.
ويثير هذا الهجوم التسأؤلات بشأن دور القوات الأمريكية في النيجر، حيث يوجد ثمانمائة عسكري أمريكي، مهمتهم تدريب القوات المحلية ودعم مكافحة الإرهاب في المنطقة.