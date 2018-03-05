أعلن الديوان الملكي السعودي الاثنين خبر وفاة الأمير محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن، أحد أبناء الأمير عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بالرياض. ويعد الأمير من مؤسسي الحرس الوطني السعودي.
وفاة الأمير السعودي محمد بن عبد العزيز آل مقرن
نعى الديوان الملكي السعودي الأمير محمد بن عبد العزيز آل مقرن على إثر وفاته الإثنين بالرياض.
وفاة الأمير السعودي محمد بن عبد العزيز آل مقرن
وقال الديوان أنه سيتم الصلاة على جثمانه الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وكان الأمير الراحل متزوج من الأميرة شيخة بنت عبدالرحمن بن محمد الهزني ، وهو إبن الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين مدينة الرياض الأسبق، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان .