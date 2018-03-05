ألمانيا المعروفة بأرض الآباء باتت لا ترق للجمعيات المنادية بالمساواة بين الجنسين، إذ أبدت إحدى مسؤولي "المساواة" في ألمانيا رغبتها في تغيير النشيد الوطني للبلاد ليكون أكثر حيادية وخالي من التمييز بين الجنسين، ويشمل التغيير المطلوب إزالة الإشارة إلى "أرض الآباء"، "Fatherland".
مطالب بتغيير النشيد الوطني الألماني بسبب "ذكوريته"
كلمات ذات دلالات ذكورية متشبع بها النشيد الوطني الألماني .. هل تلقى مطالب تغيير النشيد الوطني من الذكورية إلى الحيادية صدا لدى المسؤولين الألمان؟
مطالب بتغيير النشيد الوطني الألماني بسبب "ذكوريته"
صاحبة الاقتراح هي كريستين روزمورينغ، الناطقة باسم خمسة وعشرين مسؤولا عن المساواة في أهم الإدارات الفيدرالية الألمانية، طالبت باستبدال كلمة "فاظرلاند" والتي تعني "أرض الآباء" بكلمة "هايماتلاند" ومعناها "الوطن".
صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية ذكرت أن روز أبدت اهتمامها بإجراء التغيير المطلوب في يوم المرأة العالمي الموافق الثامن من مارس/ آذار الجاري. المطالب ليست جديدة فقد سبق لكل من النمسا وكندا إزالة بعض الكلمات ذات الدلالات الذكورية من نشيدهما الوطني.
النشيد الوطني الألماني " ألمانيا فوق الجميع"
وكان النازيون يتغنون بنشيدهم الوطني وخصوصا المقطوعة الأولى من القصيدة والتي تنص على أن "ألمانيا فوق الجميع"، إلا أن قامت ألمانيا في العام 1991 بحذف هذا المقطع وتقليص النشيد الوطني لينحصر في المقطوعة الثالثة من قصيدة أوغوست هاينيريش هوفمان فون فالرسليبن.