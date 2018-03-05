أخلت محكمة شمال القاهرة سبيل المذيع المصري الشهير خيري رمضان بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى رجال الشرطة" خلال حلقة من برنامجه "مصر النهاردة". ويذاع البرنامج على شاشة التلفزيون الرسمي المصري.
إخلاء سبيل المذيع المصري خيري رمضان بعد اتهامه بالإساءة للشرطة
إذاعة أخبار كاذبة والإساءة للشرطة وتسجيل حلقة "مفبركة" هي التهم الموجهة للمذيع المصري خيري رمضان الذي خرج صباح اليوم من سجن دام أربعة أيام مقابل كفالة مالية..
إخلاء سبيل المذيع المصري خيري رمضان بعد اتهامه بالإساءة للشرطة
محامي رمضان قال إن موكله "كان ضحية لخبر كاذب نُقل إليه فأذاعه في برنامجه".
وكانت النيابية المصرية قد قررت حبس رمضان أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة "الإساءة إلى رجال الشرطة".
وزارة الداخلية المصرية كانت قد قدمت بلاغا ضد رمضان واتهمته بـ"إذاعة أخبار كاذبة" على خلفية استضافته لسيدة قالت إنها إحدى زوجات رجال الشرطة وإنها تعاني أحوالا معيشية صعبة.
رمضان نفى الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه كان حسن النية في مساندة أسر الضباط، حسب ما جاء في التحقيقات.
الذي أشعل الأمر هو أن حلقة البرنامج ذيعت بعد بضعة أيام من تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوسائل الإعلام من المساس بالجيش معتبرا الأمر بمثابة الخيانة العظمي.
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