تقاسم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية صوراً لتذاكر حفلة الفنان المصري، تامر حسني، التي ستقام في 30 أذار/مارس من الشهر الجاري، وهي صور أثارت جدلاً واسعاً لما جاء فيها من شروط يجب على الجمهور التقيّد بها.
حفل تامر حسني يثير جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية
الحفلة الغنائية تعتبر بمثابة سابقة في المملكة.
حفل تامر حسني يثير جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية
وسيسجّل حفل تامر حسني، في حال أقيم، سابقة، إذ سيكون الحفل الغنائي الأول الذي تشهده المملكة العربية السعودية.
ويأتي الحفل بعد سلسلة من النشاطات والفعاليات الفنية في إطار الرؤية التي وضعها ولي العهد، محمد بن سلمان، وفي مرحلة يرى فيها البعض تتخلٍّ من قبل المملكة عن الضوابط الاجتماعية التقليدية المتشددة.
وانتشر كذلك شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تهافت السعوديين والسعوديات على تذاكر الحفل الغنائي، وعلى إثر ذلك تمّ إطلاق هاشتاغ يحمل "حفلة تامر حسني بالسعودية" ليقدّم البعض آراءهم في الموضوع.
وتفاوتت الآراء بين من رأى في إقامة الحفل إشارة إلى الانفتاح والنهج الجديد الذي تسير به المملكة، فيما وصفه آخرون "بالتفاهة الهدامة" منتقدين الهيئة العامة للترفيه.
وقيلت أراء أكثر تطرّفاً في الحفل حيث وصفه البعض "بالخليعة".
وانتقد البعض أسعار البطاقات، خصوصاً أسعار بطاقات VIP (الأشخاص المهمين أو الوجهاء) التي بلغت 1470ريالاً سعودياً (نحو 320 يورو)، قائلين إن سعر بطاقة لحضور حفلة طرب لكوكب الشرق ما كان ليكون بهذا الثمن المرتفع.
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من الناحية التنظيمية، قررت الشركة المنظمة للحفل الفصل بين الذكور والإناث في المدرج، مطالبة الجميع بالالتزام بالزيّ المحتشم كما طبع على بطاقات الحفل عبارة "ممنوع الرقص والتمايل".