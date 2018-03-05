قام مضيف الحفل رقم 90 لجوائز الأوسكار، جيمي كيميل، بالتهكم على اتهامات التحرش الجنسي التي طالت العديد من نجوم هوليوود خلال العام الماضي.
مضيف حفل الأوسكار يسخر من عام حافل باتهامات التحرش الجنسي
الإعلامي الامريكي الساخر تطرق بشكل مباشر للفضائح الأكثر صخباً بهوليوود خلال العام الماضي.
مضيف حفل الأوسكار يسخر من عام حافل باتهامات التحرش الجنسي
وبدأ كيميل تقديمه للحفل صباح الاثنين بالحديث عن المنتج هارفي واينستين الذي فصلته أكاديمية الفنون وعلوم السنيما المانحة لجوائز الأوسكار بعد اتهامه بالتحرش بعدد كبير من الممثلات.
وقال كيميل إن تمثال جائزة الأوسكار أصبح أكثر الرجال المحترمين بهوليوود وذلك لأنه لا يتحرش بأحد.
وأضاف كيميل: "التمثال يبقي يديه بعيداً عن الجميع ولا يتفوه بأي كلمات بذيئة. والأهم من كل ذلك أنه ليس لديه عضو تناسلي".
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خمس معلومات هامة عن الحفل رقم 90 لجوائز الأوسكار
وأثار كيميل ضحكات الحضور بحديثه عن فيلم "ذا شيب أوف ووتر" المرشح لثلاث عشرة جائزة أوسكار وتدور أحداثه حول علاقة حب تنشأ بين عاملة نظافة وكائن برمائي.
وقال كيميل: "لقد أخطأ الرجال هذا العام لدرجة جعلت النساء تبدأ في مواعدة الأسماك".
وتضمن الحفل عرض إعلان للتوعية بحقوق المرأة حاز على إعجاب الحضور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء.
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