لم يمنعه اعتزاله رياضة كرة السلة من حصد المزيد من الجوائز، فالنجم الأمريكي الشهير كوبي براينت، ثالث هدافي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، توج انتصاراته بجائزة من نوع آخر، كانت هذه المرة عن فيلمه القصير "عزيزتي كرة السلة"، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2018 لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.
كوبي براينت من كرة السلة للأوسكار
حصل نجم كرة السلة الأمريكي على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم متحرك قصير عن فيلمه "عزيزتي كرة السلة" ضمن دورة مهرجان جوائز الأوسكار بدورته الـ 90.
كوبي براينت من كرة السلة للأوسكار
في تغريدة له وصف كوبي العمل مع المخرج غلين كين وجورج ويليامز على فيلم "عزيزتي كرة السلة" بأنه "يفوق الخيال. وهو مشروع خاص فيه الكثير من العاطفة والروح".
كوبي بدأ حياته كلاعب كرة سلة محترف بعد أن ترك الدراسة في المرحلة الثانوية وانضم لفريق لوس انجليس لايكرز، حيث حقق رقماً قياسياً بكونه أصغر لاعب شارك في الدوري الأمريكي للمحترفين على الإطلاق، ليقود حياة مهنية حافلة بالانتصارات والشهرة، إذ حصل على لقب "أغلى لاعب" للموسم 2007 - 2008 بعد قيادة فريقه لنهاية الدوري الوطني لكرة السلة للمحترفين وفاز بالميدالية الذهبية كعضو من فريق الألعاب الأولمبية في بكين في العام 2008.
وبراينت أعلن اعتزاله رياضة كرة السلة في نهاية موسم 2016 منهياً حقبة من الحقب الأسطورية في تاريخ كرة السلة.