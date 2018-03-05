قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إن ماي ستثير مخاوف بريطانيا إزاء الوضع الإنساني في اليمن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته لبريطانيا هذا الأسبوع.
بريطانيا: سنطرح مخاوفنا بشأن الوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي
ماي تثير المخاوف بشأن اليمن خلال زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا
بريطانيا: سنطرح مخاوفنا بشأن الوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي
وأضاف للصحفيين "ستسلم بالخطوات التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة للتعامل مع الأزمة ولكن ستؤكد على أهمية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والتجارة بشكل كامل بما في ذلك عبر الموانئ".
وأشار المتحدث "ماي ستؤكد أهمية تسهيل حركة المساعدات الإنسانية والتجارة بشكل كامل، بما في ذلك عبر الموانئ".
هذا وفي وقت سابق، دعا وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية السابق أندرو ميتشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى استغلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا من أجل الضغط على الرياض لوقف قصفها في اليمن المستمر منذ حوالي ثلاث سنوات.
إقرأ أيضا:
بن سلمان سيحظى في بريطانيا باستقبال رؤساء الدول ويجمعه عشاء مع الملكة
مصر تقدم ألف كيلومتر من جنوب سيناء لمشروع مدينة نيوم
وسبق أن وقع 17 نائبا من مجلس العموم البريطاني من مختلف الأحزاب عريضة تطالب ماي بإلغاء زيارة بن سلمان إلى لندن بسبب ما وصفوه "بالجرائم الخطيرة التي يرتكبها في بلاده وخارجها".
ويصل محمد بن سلمان إلى لندن الأربعاء حيث من المنتظر ان يتلقي بالملكة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.