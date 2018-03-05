قالت وكالة الأنباء الألمانية ان مركز تلفزيون الشرق الشرق الأوسط "إم بي سي MBC" قد قرر وقف عرض جميع المسلسلات التركية عبر جميع قنواته من دون تقديم أية تبريرات مسبقة.
"إم بي سي" توقف عرض جميع المسلسلات التركية
قرار الايقاف لم يقتصر على المحطات الرئيسية للمجموعة، بل شمل كذلك قنوات تلفزيونية إقليمية أخرى.
"إم بي سي" توقف عرض جميع المسلسلات التركية
وأشارت الوكالة إلى ان القناة أوقفت جميع إعلانات المسلسلات التركية التي تم عرضها خلال الأيام الماضية والتي كانت مبرمجة خلال الأسبوع الحالي.
وأرجع المتحدث الرسمي باسم مجمع إم بي سي مازن حايك هذا القرار للسياسة التي تنتهجها تركيا بقوله "القرار جاء نتيجة اتخاذ موقف عربي بالتوقف عن بثّ كل ما يتعلق بالقوى الناعمة التركية والترويج لتركيا داخل البيوت العربية، حيث تتخذ تركيا إجراءات لا تصبّ في مصلحة المنطقة العربية ووحدة وسلامة واستقرار الوطن العربي".
وتحظى المسلسلات التركية على الأخص بنسبة إقبال عالية في أنحاء الشرق الأوسط إلا أن متحدثا باسم المجموعة قال إن الحظر الشامل بدأ سريانه في الثاني من مارس/ آذار.
تأثير المسلسلات التركية على الشرق الأوسط
وفي إطار هذا القرار قامت إدارة موقع مجموعة إم بي سي بحذف كل ما يتعلق بالأفلام والمسلسلات والبرامج التركية المنشورة من قبل على موقعها الرسمي.
وكشف مازن حايك ان قرار الايقاف لم يقتصر على المحطات الرئيسية للمجموعة، بل شمل كذلك قنوات تلفزيونية إقليمية أخرى.
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وقال ذات المتحدث ان عائدات المسلسلات التركية تبلغ مليار دولار وتهدف تركيا إلى رفعها الى 2 مليار بحلول 2023
وعلق الحايك قائلا "ربما تكون هذه الخطوة مناسبة لإنتاج المزيد من المحتوى الدرامي الخليجي والعربي النوعي وعرضه على مختلف الشاشات العربية بأسرع وقت ممكن".
وقامت إدراة البرمجة في MBC مصر ببث حلقات مسلسل "حب للإيجار" في أربعة أيام متتالية وبثت الحلقة الأخيرة منه الخميس 1 مارس/أذار فيما سيُعرض بدلاً منه المسلسل المصري "أنا شهيرة وأنا خائن".
وأحدث قرار الوقف المفاجئ جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض حيث قال بعض أن المواقف السياسية لا يجب ان ترتبط بالمجال الثقافي والسينمائي، فيما أيد البعض الآخر هذا "الحظر".