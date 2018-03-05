نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله اليوم الاثنين إن مقاتلي المعارضة السورية في الغوطة الشرقية تعهدوا بالسماح للمدنيين بمغادرة الجيب الواقع قرب دمشق مقابل دخول مساعدات إنسانية.
روسيا: مقاتلو المعارضة في الغوطة وافقوا على السماح للمدنيين بالخروج مقابل المساعدات الانسانية
روسيا: مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية يتعهدون بالسماح للمدنيين بالمغادرة
روسيا: مقاتلو المعارضة في الغوطة وافقوا على السماح للمدنيين بالخروج مقابل المساعدات الانسانية
وكانت موسكو طبقت وقفا يوميا لإطلاق النار في المنطقة لكن الجيش ذكر أن مقاتلي المعارضة منعوا السكان من المغادرة.
إقرأ أيضا:
الأسد: عمليات الجيش السوري في الغوطة ستستمر للقضاء على "الإرهاب"
القوات الحكومية السورية تسيطر على ربع مساحة غوطة دمشق الشرقية