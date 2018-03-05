في تدوينة له نشرها على حساباته الرسمية في المواقع الاجتماعية يوم الاثنين، أعلن النجم المغربي سعد لمجرد لجمهوره العريض من المتابعين المحبين عن نيته بالعودة خلال الأيام المقبلة إلى وطنه المغرب، ليطلق من هناك ألبومه الغنائي الجديد، والذي سوف يحمل عنوان "غزالي غزالي".
سعد لمجرد يعود للمغرب بعد طول غياب
أعلن النجم المغربي سعد لمجرد لجمهوره العريض من المتابعين عن نيته بالعودة خلال الأيام المقبلة إلى وطنه المغرب ليطلق من هناك ألبومه الغنائي الجديد، والذي سوف يحمل عنوان "غزالي غزالي".
سعد لمجرد يعود للمغرب بعد طول غياب
ولمجرد كان قد سبق له أن اتهم بعدة قضايا تحرش جنسي، أولها كان في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010 حين اتهمته شابة أمريكية بالاعتداء عليها ليسجن في آذار من نفس العام ويفرج عنه بكفالة مغادراً البلاد هرباً من المحكمة العليا لولاية نيويورك. وفي العام 2016 أوقفت الشرطة الفرنسية الفنان المغربي بتهمة الإعتداء بالضرب ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول" في فندق “ماريوت باريس شانزليزيه” وسجن لمدة تقارب 6 أشهر، وخلال نفس القضية تقدمت شابة فرنسية أخرى من أصول مغربية، بدعوى اغتصاب ضد لمجرد، حيث منع بعدها من مغادرة الأراضي الفرنسية ليتم البت بقضيته.
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ومن خلال كل من موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، عبر العديد من معجبي لمجرد بسعادتهم لسماع خبر عودة الفنان للأراضي المغربية، مؤكدين على تأييدهم المتواصل له.