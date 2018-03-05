بن سلمان سيحظى في بريطانيا باستقبال رؤساء الدول ويجمعه عشاء مع الملكة

يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجولة خارجية تهدف إلى إقناع الحلفاء بأن جهوده لإعادة تشكيل سياسة المملكة واقتصادها لجلب المزيد من الاستقرار الإقليمي والفرص التجارية.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان للعواصم الأربعة القاهرة ولندن وباريس وأمريكا وسط تكهنات بقرب توليه حكم المملكة بعد التغيرات الجوهرية التي حدث في المجتمع السعودي.

استقبال كرئيس دولة وعشاء مع الملكة

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه من المنتظر ان يتم استقبال محمد بن سلمان بلندن الاربعاء كرئيس للدولة حيث سيناول العشاء مع الملكة إليزابيث الثانية في قصر وندسور.

ويحظى الأمير الشاب بهذا الاستقبال المميز كون السعودية تعد الشريك التجاري الكبير والاهم لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط، فبن سلمان سيحط الرحال في لندن وبحوزته جدول أعمال مزدوج كرئيس لبعثة تجارية مربحة، وبصفته قائدا يبحث عن الشرعية الدولية بعد حوالي عام استثنائي من توليه منصب ولاية العهد قام خلاله بجملة من الإصلاحات الجذرية في سياسة المملكة المحافظة.

واستهل ولي العهد السعودي الأحد، جولته الخارجية بزيارة مصر قبل رحلته المقررة إلى بريطانيا الأربعاء لإجراء مشاورات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، يليها التوجه إلى باريس ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد جولة الأمير الشاب، الأولى له منذ توليه منصب "ولي العهد"، في الوقت نفسه يعد بن سلمان هو الآن الحاكم الفعلي للبلاد، ولهذا فإن قراره بالسفر هو علامة على الثقة بقبضته بالسلطة.

كم يبلغ حجم المبادلات التجارية والتعاملات الاقتصادية بين المملكتين؟

باعت لندن للرياض أسلحة يقدّر ثمنها بحوالي 6 مليارات دولار منذ بدأ الحرب في اليمن.

وتصدّر بريطانيا للمملكة السعودية ما قيمته 8 مليارات جنيه إسترليني سنويا، كذلك يوجد 6 آلاف شركة بريطانية تصدّر بضاعة من مختلف الأنواع للسعودية، إضافة لوجود 200 مشروع مشترك تغطي مجالات عديدة بقيمة 12 مليار إسترليني.

بريطانيا لا تريد الاكتفاء بهذا الحجم من التعامل مع الرياض لأنها تتطلّع إلى رؤية 2030 وتريد أن تكون شريكا اقتصاديا استراتيجيا مع المملكة.

في المقابل تبلغ مشاريع واستثمارات السعودية في بريطانيا حوالي 75 مليار دولار بالعقارات والمشاريع السياحية، وهذه العلاقات الاقتصادية لن تتوقف بسبب الاحتجاجات لكن الحكومة البريطانية لن تتردد في إثارة ملفات حقوق الإنسان والحرب على اليمن وحصار قطر عند استقبال ولي العهد السعودي.

ذات السنة شهدت تقلبا في الشؤون الخارجية في المنطقة بداية من حصار قطر والخلافات مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والحرب المستمرة في اليمن والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص والحرب الأزلية مع إيران.

وقال خبراء أن حملة مكافحة الفساد، التي قادها ولي العهد السعودي، كانت تهدف إلى طمأنة المستثمرين من خلال إظهار أن الفساد المستوطن سيُعالج، غير أن الطبيعة الغامضة للإجراءات أثارت قلق العديد من رؤوس الأموال الخارجية وهذا ما سيسعى ولي العهد لتغيره خلال هذه الجولة.