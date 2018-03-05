جوائز الأوسكار: "ذا شيب أوف ووتر" يفوز بنصيب الأسد وأولدمان وروكويل ومكدورماند أفضل ممثلين

فاز فيلم "ذا شيب أوف ووتر" للمخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو بجائزتي الأوسكار لأفضل فيلم وأفضل إخراج خلال الحفل الذي عقدته أكاديمية العلوم وفنون السينما يوم الاثنين.

وهذه الجائزة هي أول جائزة أوسكار يفوز بها ديل تورو (53 عاما) الذي أخرج أفلاما مثل (هيل بوي) و(بانز لابيرينث).

وقال ديل تورو لدى تسلمه الجائزة "إن أعظم شئ يفعله الفن، وتفعله صناعتنا، هو إزالة القيود - ويجب علينا الاستمرار في عمل هذا، عندما يطلب منا العالم أن نفعل ذلك بشكل أعمق".

ديل تورو حاملاً جائزتي أفضل فيلم وأفضل إخراج

أفضل ممثل

كما فاز الممثل البريطاني غاري أولدمان بجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن تجسيده لدور وينستون تشيرشل في "ذا داركيست أور".

وقال أولدمان لدى تسلمه الجائزة "أود فقط أن أُحيي ونستون تشرشل، الذي كان بمثابة صحبة رائعة عن ما يمكن وصفه بأنها رحلة لا يمكن تصديقها".

وخاطب أمه (98 عاما) التي قال إنها تشاهد الحفل على أريكتها "أقول لأمي، شكرا على حبك ودعمك ... سأعود بالأوسكار إلى المنزل".

ويركز الفيلم على شهري مايو أيار ويونيو حزيران 1940 عندما كانت بريطانيا على وشك الهزيمة في الحرب العالمية الثانية وواجه تشرشل انقسامات عميقة في حكومته والجيش والملكية.

أفضل ممثلة

وفازت الأمريكية فرانسيس مكدورماند بجائزة أفضل ممثلة رئيسية عن فيلم "ثري بيلبوردز اوتايد إيبينغ"، وهو نفس الفيلم الذي حاز عنه الممثل سام روكويل على جائزة أفضل ممثل مساعد.

وتلعب مكدورماند في الفيلم دور امرأة غاضبة تسعى للعدالة في كوميديا سوداء.

وهذه هي ثاني جائزة أوسكار تفوز بها مكدورماند (60 عاما). وفازت مكدورماند بالجائزة الأولى في عام 1997 عن فيلم (فارجو).

وقالت مكدورماند لدى تسلمها الجائزة "يشرفني أن تكون معي كل هذه المرشحات في جميع الفئات في هذه القاعة الليلة."

وتابعت "انظروا حولكم أيتها السيدات والسادة، لأننا جميعا لدينا قصصا لنرويها ومشاريع نحتاج لتمويلها."

أفضل ممثلة مساعدة

كذلك فازت أليسون جانيي بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "أي، تونيا" أو "أنا، تونيا".

وهذه أول جائزة أوسكار تفوز بها جاني (58 عاما) التي تلعب في الفيلم دور لافونا جولدن الأم المتعسفة للمتزلجة الأولمبية تونيا هاردينج.

وقالت جاني للجمهور الذي كان يضحك "لقد فعلت هذا بنفسي ... لا يوجد شئ بعيدا عن الحقيقة."

وقالت لدى تسلمها الجائزة في إشارة إلى كاتب سيناريو الفيلم "ستيفن روجرز أنظر ماذا فعلت ... أنظر إلى ما فعلته ... أنت كاتب عبقري. شكرا لك على هدية لافونا. لم أتوقع حدوث ذلك. لكنك توقعت ذلك . لقد قدمت معنى جديدا لكلمة صديق".

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أفضل ممثل مساعد

وفاز سام روكويل بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري).

وتنافس روكويل على الجائزة مع كل من كريستوفر بلامر عن دوره في فيلم "أول ذا موني إن ذا وورلد"، وويليم دافو "مشروع فلوريدا"، وريتشارد جينكينز "ذا شيب أوف ووتر"، بالإضافة إلى وودي هاريلسون الذي عمل مع روكويل بثري بيلبوردز.

ولعب روكويل (49 عاما) في الفيلم دور شرطي غاضب وعنصري.

وهذه أول جائزة أوسكار يفوز بها روكويل الذي شارك في عدد من الأفلام المستقلة مثل (موون) و(ذا واي واي باك).

وقال روكويل الذي بدت عليه السعادة أثناء تسلمه الجائزة"أود أن أشكر الأكاديمية.

"لم أتخيل أبدا أن أقول هذه الكلمات".

وروكويل ابن لممثلين وظهر في أول أفلامه المستقلة عندما كان في المدرسة الثانوية.

ووصف روكويل وهو على المنصة كيف كان والده يخرجه من المدرسة عندما كان عمره ثماني سنوات كي يذهب إلى السينما.

وقال"حب أمي وأبي للسينما جعلني أحب السينما. ولذلك أشكر أمي وأبي على ذلك. وأحبكما".

أفضل سيناريو أصلي

وذهبت جائزة أفضل سيناريو أصلي إلى جوردان بييل لكتابته فيلم "غيت أوت" الذي يناقش قضية العنصرية في المجتمع الأمريكي، كما فاز جيمس أيفوري بجائزة أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم "كول مي باي يور نيم" أو "نادني باسمك".

جيمس أيفوري

ذا شيب أوف ووتر

وفاز "ذا شيب أوف ووتر" بجائزتين آخرتين لأفضل موسيقى تصويرية (أليكساندر ديسبلا) وأفضل تصميم إنتاج وديكورات (بول دينهام أوستيربيري، شين فيو، وجيف ميلين).

الجائزة هي الثانية لديسبلا بعد أن فاز بها عن فيلم "غراند بودابيست هوتيل" عام 2014.

دانكيرك

وعلى الرغم من خسارته لجائزتي أفضل فيلم وأفضل إخراج، فاز فيلم "دانكيرك" للمخرج البريطاني كريستوفر نولان بثلاث جوائز كأفضل مونتاج وأفضل مونتاج صوتي وأفضل مزج صوتي.

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

وفاز الفيلم التشيلي "ذى فانتاستيك وومان" أو "امرأة رائعة" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وهو الفوز الأول لتشيلي بجوائز الأوسكار.

وتنافس "إمرأة رائعة" مع عدد من الأفلام المميزة أبرزها فيلم "قضية رقم 23" للمخرج اللبناني زياد دويري.

ويتناول الفيلم قصة امرأة متحولة جنسيا تكافح ضد أسرة حبيبها بعد وفاته.

والفيلم الذي أخرجه وشارك في كتابته سيباستيان ليليو هو أول فيلم من تشيلي يفوز بجائزة أوسكار.

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أفضل فيلم وثائقي

وفاز فيلم "إيكاريوس" بجائزة أفضل فيلم وثائقي ليتغلب على فيلم "آخر الرجال في حلب" للمخرج السوري فراس فياض.

أفضل فيلم رسوم متحركة

وذهبت جائزة أفضل فيلم طويل للرسوم المتحركة إلى الفيلم الموسيقي "كوكو" الذي فاز أيضاً بجائزة أفضل أغنية.

ويروي الفيلم قصة ولد اسمه ميجول يجد نفسه في أرض الموتى خلال الاحتفال المكسيكي بيوم الموتى.

والفيلم من إنتاج بيكسار التابعة لشركة والت ديزني