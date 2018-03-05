بدأ اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر زيارة أوروبية تبدأ ببروكسل و تنتهي ببلغاريا . وفي يوم الأربعاء السابع من آذار/مارس.سيكون في استقبال الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،في الساعة الثالثة والنصف،السيد دونالد توسك،رئيس المجلس الأوروبي،والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني. وفي الساعة الرابعة، مساء سيتقبل الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بمقر المفوضية ببروكسل. كما سيلتقي الشيخ تميم بن حمد رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي كريستين ديفريجين يوم الثلاثاء.
أمير قطر ببروكسل..ماذا عن أبعاد الزيارة في الوقت الحالي؟
بدأ اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر زيارة أوروبية تبدأ ببروكسل و تنتهي ببلغاريا وفي يوم الأربعاء السابع من آذار/مارس.سيكون في استقبال الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني السيد دونالد توسك،رئيس المجلس الأوروبي،والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فرديريكا موغريني
أمير قطر ببروكسل..ماذا عن أبعاد الزيارة في الوقت الحالي؟
سيرافق امير قطر خلال الزيارة وفد مهم من رجال الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع التجارية. وسيشاركون مع نظرائهم البلجيكيين في منتدى الأعمال الذي نتوقع أن يسفر عن المزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين.وأفاد بيان لوكالة الأنباء القطرية ان أمير قطر سيجري خلال الزيارتين، مباحثات مع قادة وكبار مسؤولي البلدين، تتناول علاقات الصداقة والتعاون بين قطر وبلجيكا إضافة إلى بحث مجموع من القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما سيتم توقيع مجموع من تعـاقدات الترابط المشترك ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.
وبشأن العلاقات الاقتصادية ما بين بروكسل والدوحة ففي عام 2017 بلغ حجم التجارة بين الدولتين 300 مليون يورو، وبلجيكا ثالث أكبر شريك لقطر في أوروبا. وتجري بلجيكا بانتظام بعثات تجارية إلى قطر، وأكبر بعثة حتى الآن هي الوفد الاقتصادي والتجاري في عام 2015، برئاسة شقيقة الملك، مما أعطى دفعة هائلة للعلاقات الثنائية.وتشمل زيارة الأمير تميم بن حمد الأوروبية كلا من بلجيكا و بلغاريا .
وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
وكان وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قام بآخر زيارة غلى بلجيكا حيث اجتمع مع وزير الشؤون الخارجية ديدييه رايندرز في بروكسل في 21 سبتمبر الماضي والتقى ممثلين عن المفوضية الأوروبية.
هذا وقد كانت آخر زيارة للمؤسسات الأوروبية من قبل أكبر مسؤول قطري، جرت في 2006 حيث القى أمير قطر الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني، زيارة إلى البرلمان الأوروبي بستراسبورغ ألقى خلالها خطابا حول العلاقات القطرية الأوروبية.
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