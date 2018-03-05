في إندونيسيا، قٌتل نمر سومطرة الأحد ووجده المارة عالقا على جدار زقاق في قرية ماندلينغ ناتال الواقعة في شمال سومطرة.
شاهد: العثور على نمر سومطرة مقتول ومُعلق في إندونيسيا
سلسلة من الهجمات على الحيوانات القابلة للانقراض تجتاح إندونيسيا
شاهد: العثور على نمر سومطرة مقتول ومُعلق في إندونيسيا
سلطات القرية غاضبة في مرتكب الجريمة، إذ تعتبر الواقعة واحدة من سلسلة من الهجمات التي تعيش على وطأتها القرية الصغيرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. الهجمات تستهدف الحيوانات على وشك الانقراض ما تسبب في إزعاج شرطة البيئة التي فتحت تحقيقا بدورها.
وقال ناشطون إن النمر النادر كان يجوب شوارع القرية في أمان ولم يعتد على أي أحد حتى الشهر الماضي إذ أصاب شخصا ما بجروح طفيفة مما دفع بعض من سكان القرية إلى استدعاء الحراس ومطالبتهم بقتله خوفا على صغارهم.
الكشف الطبي أظهر أجزاء مختفية من جسم النمر مثل اللسان والمخالب وبعض مناطق جلد الوجه والذيل وتجدر الإشارة أن هذه الأعضاء إن صح التعبير تستخدم عادة في إندونيسيا لعلاج بعض الأمراض إذ تستخرج منها الأدوية التقليدية كما تباع كقطع أثرية أيضا.