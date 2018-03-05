غواتيمالا تتفقد مواقع لنقل سفارتها إلى القدس والجامعة العربية تحذر

تجولت سفيرة غواتيمالا في شوارع في القدس الاثنين لتفقد عقارات استعدادا لنقل سفارة بلادها الواقعة في أمريكا اللاتينية إلى المدينة المقدسة مثلما ستفعل الولايات المتحدة في خطوة قال الفلسطينيون إنها غير قانونية وقد تدمر أي فرصة للسلام.

وامتنعت السفيرة سارة كاستانييدا عن الحديث مع الصحافة التي لمحتها في مكتب وكيل عقاري بجوار قنصلية غواتيمالا على مقربة من مبنى تابع للقنصلية الأمريكية في القدس الغربية.

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وتحركت السفيرة سيرا على الأقدام مع السمسار ورجل آخر أشار إلى عقارات فيما توقف السائق بجوار الرصيف. وقال دبلوماسي إسرائيلي أجرى اتصالا مع كاستانييدا إنها كانت تبحث عن موقع للسفارة.

وغواتيمالا من بين عدة دول أيدت قرار نقل السفارة الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول. وأحجمت معظم الدول الأخرى عن اتخاذ هذه الخطوة لأن إسرائيل احتلت القدس الشرقية في حرب عام 1967.

ويمثل وضع القدس أحد أكبر العقبات أمام أي اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون أن تصبح القدس الشرقية عاصمة دولة لهم في المستقبل.

من جهتها دعت الجامعة العربية غواتيمالا للتراجع عن خططها لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس على غرار الولايات المتحدة، وقالت إن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية تخالف بذلك قرارات الشرعية الدولية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ندد بخطط غواتيمالا لنقل السفارة إلى القدس في مايو/ أيار المقبل بالتزامن مع ذكرى قيام دولة إسرائيل عام 1948 والتي يطلق عليها العرب ذكرى النكبة.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن "إعلان غواتيمالا نقل السفارة ما هو إلا استمرار في الموقف الخاطئ الذي انتهجته جواتيمالا في هذا الشأن في مخالفة صريحة للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية... وإمعانا في استفزاز الفلسطينيين والعالم العربي".

والولايات المتحدة مصدر مهم للمساعدات بالنسبة لغواتيمالا. وكان ترامب قد هدد بقطع المعونات المالية عن الدول التي أيدت قرارا للأمم المتحدة يدعو واشنطن للتراجع عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، الذي يحظى بدعم شعبي من المسيحيين المحافظين، أمام مؤتمر لمناصرة إسرائيل في واشنطن الأحد المنصرم إن نقل سفارة بلاده للقدس سيتم بعد يومين من نقل السفارة الأمريكية للمدينة في منتصف مايو/ أيار.

وقالت حنان عشرواي إن موقف موراليس ليس مفاجئا لأنه يتبع "الأسلوب نفسه" الذي يتبعه ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز “أضف إلى ذلك تطرف المسيحيين الإنجيليين والتمسك بحرفية النصوص وستصبح لديك توليفة عوامل فتاكة تجعل هؤلاء الثلاثة تنياهو وترامب وموراليس يمضون قدما في اتباع استراتيجيات وسياسات غير قانونية… ستدمر فرص السلام”.

وقبل عام 1980 كان لغواتيمالا وعدد من الدول سفارات في القدس.

لكن صدور قانون إسرائيلي في يونيو/ حزيران 1980 ينص على أن القدس عاصمة "غير قابلة للتقسيم وأبدية" لإسرائيل دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يدعو فيه الدول إلى نقل سفاراتها إلى تل أبيب.