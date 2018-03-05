عشية لقاء القمة الذي سيجمع بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني فى إياب دور الـ 16 لدورى الأبطال، بلغ سعر تذكرة حضور اللقاء الذي سيجري على ملعب "حديقة الأمراء" بباريس 11 الف يورو.
تذاكر لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد تصل 11 ألف يورو
ملعب حديقة الأمراء الذي يتسع لقرابة 50 ألف متفرج باع تقريبا كل تذاكر المباراة النارية التي ستجمع ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد.
تذاكر لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد تصل 11 ألف يورو
وسجل موقع النادي الذي يقوم ببيع تذاكر اللقاء صباح الإثنين ازدحاما كبيرا وهذا بسبب ارتفاع عدد المترددين على الموقع بغية الحصول على تذاكر بمبالغ عادية.
250 يورو هو السعر الادني لتذكرة اللقاء الناري الذي ستحتضنه باريس.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز النادي الملكي بثلاثة أهداف لهدف، ما يعني أن نادي العاصمة الباريسية مطالب بالفوز بهدفين نظيفين على الأقل في لقاء الإياب من اجل قطع تأشيرة المشاركة في الدور الربع نهائي، أما الميرينغي فيكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف بأي نتيجة.
مهمة باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز ستكون صعية خاصة وانه سيدخل المقابلة منقوصا من خدمات مهاجمه البرازيلي نيمار الذي وقع ضحية لإصابة خلال مباراة فريقه أمام أولمبيك مارسيليا ببطولة الدوري الفرنسي ستبعده لأسابيع عن الملاعب.