وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام يوم الاثنين لأول مرة منذ انتهاء الحرب الفيتنامية في تأكيد مثير للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين العدوين السابقين خلال فترة يتزايد فيها نفوذ الصين الإقليمي .
شاهد: وصول اول حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام منذ نهاية الحرب بين البلدين
وصول حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام في زيارة تاريخية
شاهد: وصول اول حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام منذ نهاية الحرب بين البلدين
ولا يمثل وصول حاملة الطائرات كارل فينسون وسفينتين أمريكيتين أخريين في زيارة تستغرق خمسة أيام أكبر تواجد عسكري أمريكي في فيتنام منذ عام 1975 فحسب ولكنه يوضح أيضا علاقات هانوي المعقدة مع بكين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
ويعمل مبعوثون فيتناميون منذ شهور لتخفيف قلق جارتهم الصين العملاقة من هذه الزيارة واحتمال إقامة تعاون أمني أكبر بين هانوي وواشنطن وذلك حسبما قال دبلوماسيون وآخرون مطلعون على المحادثات.
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