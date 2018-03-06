اليونسيف تكشف عن انخفاض زواج القاصرات في أسيا وارتفاعه في إفريقيا والشرق الأوسط

كشفت منظمة اليونيسف في تقريرها السنوي عن انخفاض عدد حالات زواج الاطفال في العالم خلال السنوات الأخيرة. وقالت المنظمة الأممية ان نسبة النساء اللواتي تزوجن وهن في سن الطفولة بلغ حوالي 15 بالمئة خلال العشر سنوات الماضية.

واوضحت اليونيسف أن هذه النسبة توافق حالة واحدة من بين كل خمس حالات تقريبا، بينما بلغت نفس النسبة حالة واحدة من كل أربع نساء خلال العقد الأسبق.

وأشار التقرير إلى ان هذا الانخفاض جاء نتيجة تراجع زواج الأطفال في الهند، حيث انخفض خطر زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة بأكثر من الثلث، من 50 إلى 30 بالمئة تقريبا وهذا نتيجة

زيادة معدلات تعليم البنات واستثمارات الحكومة في المراهقات والرسائل العامة القوية حول عدم شرعية زواج الأطفال والضرر الذي يسببه.

إفريقيا

وفي المقابل تحولت ظاهرة زواج الأطفال من الهند إلى دول إفريقيا حيث تم إحصاء ثلث العرائس الأطفال اللواتي تزوجن مؤخرا في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

غيسا/لبنان © UNICEF/UN0127583/Khamissy

وتشير البيانات الجديدة التي نشرتها المنظمة الأممية إلى إمكانية إحراز تقدم في القارة الإفريقية، ففي إثيوبيا مثلا التي كانت من بين البلدان الخمسة الأولى في زواج الأطفال، تراجع معدل الانتشار بمقدار الثلث في السنوات العشر الأخيرة.

ووفقا لهذه البيانات دائما يقدر عدد الفتيات المتزوجات في مرحلة الطفولة حاليا بنحو 12 مليونا في السنة. وتشير الأرقام الجديدة إلى انخفاض عالمي ينخفض بـ 25 مليون حالة زواج عما كان متوقعا في المستويات العالمية قبل 10 سنوات.

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ويقول مستشار باليونيسف انجو مالهوترا، إنه "عندما تجبر الفتاة على الزواج في الطفولة فإنها تواجه عواقب فورية ومدى الحياة. وتنخفض احتمالات إكمالها الدراسة، في حين تزيد احتمالات تعرضها لسوء المعاملة من قبل زوجها ومعاناتها من مضاعفات أثناء الحمل. كما أن هناك عواقب مجتمعية هائلة وخطرا أكبر لتكرار دورات الفقر بين الأجيال".

ويضيف مالهوترا، "إن كل زواج طفلة يتم منعه، تعطى فتاة فرصة لتحقيق إمكاناتها".

وعلى الرغم من هذا التقدم، يظل إنهاء هذه الممارسة بحلول عام 2030، هو الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة ولهذا يدعو التقرير إلى ضرورة تسريع وتيرة التقدم بشكل كبير.

سدرة/ لاجئة سورية © UNICEF/UN0127583/Khamissy

ودقت المنظمة ناقوس الخطر في حالة عدم تطبيق التوصيات المقدمة خاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التطور حيث قالت المنظمة أنه بدون ستتزوج أكثر من 150 مليون فتاة أخرى قبل بلوغهن الثامنة عشرة بحلول عام 2030. وعلى الصعيد العالمي، كان هناك نحو 650 مليون امرأة على قيد الحياة، تزوجن في سن الطفولة.

ما هو واقع زواج القاصرات في الدول العربية؟

ويشهد العالم العربي هذه الظاهرة كذلك بحكم المعتقدات والممارسات القديمة حيث وبحسب جمعيات حقوقية مغربية، فإنه تم تسجيل حوالي 30 ألف حالة زواج سنويا لطفلات قاصرات في المغرب خلال العام 2017.

وتفاقم الوضع في سوريا بسبب الحرب حيث سجلت حالات زيجات القاصرات ارتفاعا من 7 إلى 30 في المائة في العام 2015، بحسب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.

وكانت نسبة زواج القاصرات في سوريا قبل النزاع نحو 7 في المائة من مجموع القاصرات في سوريا، وأنها أخذت بالارتفاع والزيادة سنة بعد أخرى مع اشتداد الصراع.

وفي الأردن، هناك 35 في المائة من مجموع زيجات اللاجئات السوريات زواج مبكر، بينما 32 في المائة من حالات الزواج بين اللاجئين في لبنان لفتيات تحت سن الثامنة عشر، ونسبة 25 في المائة لزواج القاصرات السوريات في مصر.

وفي العراق تراجع الوضع بشكل كبير بعد تصويت البرلمان على قانون يبيح تزويج الأطفال من الفتيات دون سن العاشرة.