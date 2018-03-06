قال مسؤول في الشرطة المحلية غرب أنجلترا إن شرطة مكافحة الإرهاب لا تحقق في الحادث الذي تسبب في فقد شخصين لوعيهما وتردي حالتهما الصحية بعد تعرضهما لمادة مجهولة الهوية.
ضابط سابق للاستخبارات الروسية ادين بالتجسس لبريطانيا في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة مجهولة
جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة
ضابط سابق للاستخبارات الروسية ادين بالتجسس لبريطانيا في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة مجهولة
وقال كريغ هولدن نائب مدير الشرطة في ويلتشير "لم نعلن بانه حادث تابع لشرطة مكافحة الارهاب، ونود للناس ألا تتسرع في التكهن بشأن الحادث".
وأضاف "ومع ذلك، لا بد لي من التأكيد على ضرورة دراسة القضية بعقلية منفتحة، والاستمرار في مراجعة هذا الموقف."
وقال مصدر قريب من التحقيق لرويترز في وقت سابق ان الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال والذي أدين في عام 2006 بالتجسس لصالح بريطانيا، كان واحدا من اثنين تركوا في حالة حرجة بعد التعرض للمادة مجهولة.
بريطانيا تمنح اللجوء لجاسوس روسي
وكانت السلطات البريطانية منحت سيرغي سكريبال حق اللجوء بعد اتفاق لتبادل الجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2010.
وقالت الشرطة إنه تم العثور على شخصين فاقدي الوعي يوم الأحد بمدينة سالزبوري. وأوضحت الشرطة أن الاثنين يخضعان للعلاج "بعد الاشتباه في تعرضهما لمادة غير معروفة" مضيفة أنهما في حالة حرجة.
كان مستشفى في سالزبوري قال في وقت سابق يوم الاثنين إنه "يتعامل مع حادث كبير يشمل عددا صغيرا من المصابين".
مقتل الكسندر ليتفنينكو
وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا منذ مقتل الجاسوس الروسي السابق الكسندر ليتفنينكو في لندن عام 2006. كان تحقيق بريطاني قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى على الأرجح الضوء الأخضر لقتله.
وأدين سكريبال وهو كولونيل سابق بالمخابرات العسكرية الروسية في روسيا، عام 2006 بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني (إم.آي 6).
وحُكم عليه بالسجن 13 عاما قبل صدور عفو عنه في عام 2010 في إطار اتفاق لتبادل الجواسيس مع الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية في ذلك الوقت.
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