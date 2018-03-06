قام شخصان مجهولان الهوية بالهجوم على رجل وقطعوا صلعته وذراعه في مطعم يقع بالدائرة العاشرة بباريس.
ملثمان يقطعان فروة رأس وذراع سيرلانكي في مطعم بباريس
قال شهود عيان ان الشخصين الملثمين اعتدوا على الضحية التي نقلت على المستشفى بواسطة سيف ومنجل.
ملثمان يقطعان فروة رأس وذراع سيرلانكي في مطعم بباريس
ففي حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا هاجم شخصان ملثمان رجلا من أصل سريلانكي يبلغ من العمر 35 عاما كان في مطعم وقاموا بقطع فروة رأسه وذراعه.
وقال شهود عيان ان الشخصين الملثمين اعتدوا على الضحية التي نقلت على المستشفى بواسطة سيف ومنجل.
وبحسب مصادر طبية فإن الضحية يعاني من إصابات خطيرة ما يجعل حياته في خطر.
ومباشرة بعد الحادث فتحت الشرطة تحقيقا للكشف عن خيوط هذه الجريمة الغريبة والنادرة التي تحدث في أكبر مدن أوروبا.