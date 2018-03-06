أصبح بإمكان البلجيكيين من اليوم فصاعدا الحصول على أقراص اليود بصفة مجانية وذلك احتياطا لأي هجوم نووي. و يمكن الحصول على الأقراص لدى الصيدليات في عموم بلجيكا. ويقول ديدييه رونسين وهو مالك لصيدلية في العاصمة البلجيكية بروكسل في تصريح ليورنيوز بأنه "قام بتوزيع أعداد كبيرة من الأقراص خلال الساعات الأخيرة " ومع ذلك، لا ينبغي تناول هذه الحبوب بشكل وقائي. فمن الضروري الانتظار حتى إعطاء الإشارة من السلطات المخولة في حال حدوث أي حادث نووي ذلك أن تناول الأقراص لن يكون فعالا سوى بعد وقوع الحادث .
بلجيكا توزع أقراص اليود مجانا تحسبا لأي حادث نووي
أصبح بإمكان البلجيكيين من اليوم فصاعدا الحصول على أقراص اليود بصفة مجانية وذلك احتياطا لأي هجوم نووي. و يمكن الحصول على الأقراص لدى الصيدليات في عموم بلجيكا.
بلجيكا توزع أقراص اليود مجانا تحسبا لأي حادث نووي