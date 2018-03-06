شركة الاتصالات الكندية الرائدة "بلاك بيري" أعلنت مؤخراً اللجوء للقضاء لحسم قضية سرقة حقوقها الفكرية من قبل عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مدعية أن استغلال فيسبوك لمجموعة من تقنيات الاتصال التي تملكها هو خرق قانوني لبراءة اختراعها.
بلاك بيري تدخل في معركة قضائية مع فيسبوك
بلاك بيري تدخل في معركة قضائية مع فيسبوك
بلاك بيري تدخل في معركة قضائية مع فيسبوك
وإعلان بلاك بيري لم يأت بالكثير من التفاصيل عن التقنيات المستخدمة نفسها وكيف تم استعمالها من قبل تطبيقات فيسبوك للنشر على شبكة الإنترنت، لكن أحد الادعاءات كان ينطوي على استغلال فيسبوك لتطبيقات مخترعة من قبل بلاك بيري من أجل تمكين خدمات نقل الرسائل بين أنظمة وتطبيقات مختلفة ومجموعة من واجهات الاستخدام والمزايا الأمنية المستعملة في برامجها مثل تطبيقي "إنستغرام" و "واتس آب".
وسبق لشركة بلاك بيري أن لاحقت في العام 2017 شركة "نوكيا" قضائياً، لخرقها حقوق وبراءات إختراع مسجلة سابقاً باسمها.