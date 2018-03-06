حذرت بريطانيا روسيا من رد قوي إذا تبين أن موسكو هي من تقف وراء المرض الغامض الذي الم بجاسوس روسي سابق مزدوج في إنكلترا، سبق أن أدانته موسكو بالإبلاغ عن عديد الجواسيس لفائدة الاستخبارات البريطانية.
بريطانيا تهدد بالانسحاب من كأس العالم روسيا 2018 على خلفية استهداف جاسوس سابق
بريطانيا تهدد بالانسحاب من كأس العالم إذا كانت روسيا تقف وراء مرض غامض لجاسوس روسي سابق، عمل لصالح بريطانيا.
بريطانيا تهدد بالانسحاب من كأس العالم روسيا 2018 على خلفية استهداف جاسوس سابق
وتحدث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن الشخص المعني في القضية، وهو العقيد في سلك المخابرات الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا، اللذان عثر عليهما في حالة إغماء على مقعد خشبي أمام مركز تجاري جنوبي إنكلترا، حيث تقول الشرطة إنهما تعرضا للتسمم بمادة غير معروفة في مدينة ساليسبوري، وهما الآن في حالة صحية حرجة، وفق الشرطة.
واتهم جونسون مباشرة روسيا بالقوف وراء ما أسماه بالجريمة، موضحا أنه إذا تبين أن موسكو هي من تقف وراء العملية، فإنه سيكون من الصعب رؤية تمثيل للملكة المتحدة في نهائيات كأس العالم المقبلة يجري بطريقة عادية، وبين مصدر في الحكومة البريطانية أن ذلك يعني مسألة حضور وزراء أو شخصيات في الحدث من عدمه.
من جانبها ردت الخارجية الروسية على جونسون بالقول إن تعليقاته كانت عنيفة. وجاء في تحقيق بريطاني سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون وافق سنة 2006 على تصفية عون استخبارات "كي جي بي" السابق ألكسندر لينفيننكو، بمادة البلوتونيوم -210 المشعة في لندن، وهو ما نفاه الكرملين، وتطلب الأمر من الأطباء البريطانيين حينها أسابيع، حتى تعرفوا عن سبب مرض ليتفيننكو، ومقتله أعاد العلاقات البريطانية الروسية لما عرف وقتها بما بعد الحرب الباردة، ثم ازدادت العلاقات تدهورا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ودعم موسكو لقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المعارضة.
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