"بعد فراق قصير.. التأم شمل فرانسيس مكدورماند وتمثال الأوسكار حيث احتفلا بتناول شطيرة برجر مزدوجة بالجبن من إن آند أوت".. هذا ما صرح به سايمون هولز وكيل أعمال النجمة في بيان مشيرا إلى مطعم (إن آند أوت) للوجبات السريعة..
استعادة تمثال أوسكار مسروق من فرانسيس مكدورماند
فرانسيس مكدورماند تستعيد تمثال الأوسكار بعد فراق قصير بسبب السرقة
استعادة تمثال أوسكار مسروق من فرانسيس مكدورماند
كانت مكدورماند الفائزة بجائزة أوسكار أفضل ممثلة يوم الأحد اكتشفت اختفاء تمثال الأوسكار بعد أن وضعته على المنضدة خلال احتفال باذخ أقيم في هوليوود بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز.
وقالت شرطة لوس انجليس أمس الاثنين إنها ألقت القبض على تيري برايانت (47 عاما) ووجهت له تهمة السرقة من الدرجة الأولى واشترطت كفالة حجمها 20 ألف دولار لإطلاق سراحه.
إقرأ أيضا:
تعرف على قائمة الفائزين بأبرز جوائز الأوسكار لعام 2018
بالصور: توافد نجوم ونجمات هوليوود على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار
واستردت الشرطة تمثال الأوسكار وأعادته لمكدورماند.
وكان برايانت بث تسجيل فيديو له وهو يرتدي حلة توكسيدو ممسكا بتمثال الأوسكار ويقول لضيوفه إنه الفائز.
ولم يتضح بأي صفة حضر الحفل إلا أن الشرطة قالت إنه كان يحمل تذكرة.
وحصلت مكدورماند (60 عاما) على أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري) وهي المرة الثانية التي تفوز فيها بالأوسكار.