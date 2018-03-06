قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إنها تأمل أن تكون هناك نتيجة إيجابية في قضية جنديين يونانيين ألقي القبض عليهما في تركيا الأسبوع الماضي.وقال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي "نأمل في نتيجة سريعة وإيجابية لهذه القضية تتماشى مع علاقات حسن الجوار".وقالت وسائل إعلام تركية إن محكمة تركية قضت يوم الجمعة الماضي باستمرار حبس الجنديين اللذين ألقي القبض عليهما بعد عبورهما منطقة حدودية كثيفة الغابات إلى تركيا في ظروف جوية سيئة، وذلك على الرغم من طلب اليونان إعادتهما سريعا.
الاتحاد الأوروبي يأمل في نتيجة إيجابية بقضية جنديين يونانيين محتجزين بتركيا
قالت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إنها تأمل أن تكون هناك نتيجة إيجابية في قضية جنديين يونانيين ألقي القبض عليهما في تركيا الأسبوع الماضي.وقال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي "نأمل في نتيجة سريعة وإيجابية لهذه القضية
الاتحاد الأوروبي يأمل في نتيجة إيجابية بقضية جنديين يونانيين محتجزين بتركيا
Point of view
"تركيا عضو في حلف شمال الاطلسي (الناتو) وهي حليف لليونان في حلف شمال الاطلسي (الناتو) وان هذا النوع من الحوادث يتم حله بطرق سلمية وبعد مفاوضات تجري ما بين القوات المسلحة".وزير الدفاع اليونانى
بانوس كامينوس، وزير الدفاع اليونانى
"تركيا عضو في حلف شمال الاطلسي (الناتو) وهي حليف لليونان في حلف شمال الاطلسي (الناتو) وان هذا النوع من الحوادث يتم حله بطرق سلمية وبعد مفاوضات تجري ما بين القوات المسلحة".
تقول الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني
من المهم للغاية أن تكون لدينا علاقات حسن جوار، وهذا شيء نخاطب به دوما جيراننا وبخاصة مع شركائننا الأتراك وعلى مختلف المستويات،. ومن المهم جدا أن نتقاسم هذه المعلومات مع امل مرتجى كبير،أن تكون ثمة نتائج سريعة وإيجابية.
وتقول إيفي كوتسوكوستا موفدة يورونيوز إلى المفوضية الأوروبية
يذكر أن قمة الاتحاد الأوروبى وتركيا من المقرر أن تنعقد فى 26 مارس فى فارنا ببلغاريا مازالت فى الجو. وقال رئيس المجلس الأوروبي إنها ستجري بشرط أن توقف تركيا استفزازاتها للمنطقة الاقتصادية برمتها والتي تضم قبرص وبحر ايجه. وقالت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الاوروبي إن قنوات الاتصال مع تركيا مفتوحة لكن المحادثات لا تزال طريقها شاقة.