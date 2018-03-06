نشر رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان المعروف بحبه لرفع الأثقال شريط فيديو مصور على حسابه في تويتر يدعو فيه إلى ممارسة "حياة صحية" وإلى "المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية" المقبلة.
قاديروف يطلق تحدي "رفع الأثقال" قبيل بدء الانتخابات الرئاسية الروسية
قادروف يطلق تحدي رفع الأثقال قبيل بدء الانتخابات الرئاسية الروسية ويرفع 100 كغ 18 مرة
قاديروف يطلق تحدي "رفع الأثقال" قبيل بدء الانتخابات الرئاسية الروسية
وقام الرئيس الشاب البالغ من العمر 41 عاما برفع أثقال بوزن 100 كغ لـ 18 مرة، موضحا أن خياره لهذا الرقم يتوافق مع الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستنظم في اليوم 18 من شهر الجاري وفي العام 2018 الحالي.
وتحدى قاديروف من داخل صالة للألعاب الرياضية "الأخوة الكبار" كما وصفهم، مثل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وراشد تمريزوف رئيس جمهورية قراتشاي - تشيركيسيا وغيرهم أن يحذوا حذوه في رفع الأثقال.
ثم أضاف : "أدعوكم جميعا أيضا إلى المشاركة في انتخاب رئيس روسيا الاتحادية، وانتخاب مرشح جدير. أنا أدعم الرئيس الذي يستحق"، وختم الشريط المصور بالقول: "الله أكبر".
ويعد قاديروف شخصية مثيرة للجدل في المشهد السياسي الروسي، وهو معروف بتأييده المطلق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما يفتخر بولعه باللياقة البدنية والرياضات المتنوعة، وظهر سابقا في عدد من مقاطع الفيديو التي تدعو إلى ممارسة الرياضة، حيث شوهد وهو يتدرب داخل حلبة للملاكمة، ويحمل الأوزان في صالة رياضية، أو يركض في الجبال.
يشار إلى أن قديروف قرر نهاية العام المنصرم عدم استخدام حسابه على "إنستغرام"، عقب غلق الموقع لحسابه، وتحوله إلى مواقع التواصل الاجتماعية الأخرى مثل تويتر.
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