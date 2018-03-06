ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال لوفد زائر رفيع المستوى من كوريا الجنوبية إنه يرغب بشدة في تحسن العلاقات بين البلدين و "كتابة تاريخ جديد لإعادة الوحدة" مع الجنوب.
كيم جونغ أون يريد كتابة تاريخ جديد مع كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية يرغب في تحسن العلاقات مع الجنوب
كيم جونغ أون يريد كتابة تاريخ جديد مع كوريا الجنوبية
وقالت الوكالة عن الاجتماع الذي جرى يوم الاثنين "بعد أن سمع من المبعوث الخاص للشطر الجنوبي بنية الرئيس (الكوري الجنوبي) مون جيه إن عقد قمة (بين البلدين) تبادل (الزعيم الكوري الشمالي) وجهات النظر وأبدى موافقة شافية" ولم تذكر أي تفاصيل عن تلك الموافقة.
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وأضافت الوكالة في تقريرها "أعطى تعليمات مهمة للجهات المعنية لاتخاذ خطوات عملية سريعة من أجل ذلك. تبادل أيضا وجهات نظر عميقة حول مسائل تخفيف حدة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية وتفعيل الحوار متعدد الجوانب والاتصال والتعاون والتفاهم".
المصدر: رويترز