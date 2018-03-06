كيم جونغ أون يريد كتابة تاريخ جديد مع كوريا الجنوبية

"الشيء الحاسم هو أننا لا يمكن إعادة الاستفتاء ولكن ما يمكن القيام به هو أن للشعب البريطاني الحق في أن تكون له كلمته الفصل في الصفقة النهائية. ولأن ذلك ليس شيئا لم يعلنوا عنه بعد. حيث سيتعين على البرلمان أولا أن ينظر فيه. وأعتقد أن البرلمان سيجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق ثم يكون الأمر متاح"

توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق