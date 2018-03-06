في لقاء جمعه بعدد من الصحافيين في مصر استخف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأزمة بلاده مع قطر، وقال إن شخصا أقل من رتبة وزير يتولى ملف قطر وأن وزيرا في حكومة السعودية يستطيع حل "أزمتهم"
ولي العهد السعودي يتحدث عن مثلث الشر القطري التركي الإيراني ويقول إن ملف الدوحة يتولاه أقل من وزير
ولي العهد السعودي اتهم وصف دولا بأنها مثلث الشر، لأن منها من يريد "العبث" بالأمن العربي، ومنها من يريد إرساء الخلافة ومنها من يريد تصدير الثورة بحسب رأيه.
ولي العهد السعودي يتحدث عن مثلث الشر القطري التركي الإيراني ويقول إن ملف الدوحة يتولاه أقل من وزير
وأعتبر ولي العهد السعودي أن "عدد سكان قطر لا يساوي شارعاً في مصر."مؤكدا أن الدوحة سعت إلى العبث بالأمن القومي العربي، وأنها تمثل منصة لحرة الإخوان المسلمين التي تحظى بدعم الدوحة وتمويلها.
وكشف المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني في سلسلة من التغريدات أن من يتولى الملف القطري في الخارجية السعودية هو شخص في المرتبة الثانية عشرة.
وبحسب قناة "سي بي سي" المصرية فإن ولي العهد السعودي تحدث عن مثلث الشر، متمثلا من وجهة نظره في من أسماهم العثمانيين، وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يريد إرساء نظام الخلافة، باستخدام جماعة الإخوان المسلمين بحسب بن سلمان، ثم إيران التي تريد أن تصدر الثورة، ومن وصفهم بالجماعات الإرهابية سواء تلك التي وجدت في العراق أو في سيناء.
وعن النظام الإيراني قال بن سلمان إنه تمت محاصرة النفوذ الإيراني في العراق واليمن ولبنان، وإنه تم التأكد من انه لن تكون هناك حرب.