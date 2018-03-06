اقتحمت إمرأة سعودية مجالا اعتاد الرجال السيطرة عليه .
تعرف على أول امرأة سعودية تعمل في محطة وقود
بعد دخولهن الملاعب وقيادتهن السيارات .. ميرفت بخاري تختار العمل في محطة وقود
تعرف على أول امرأة سعودية تعمل في محطة وقود
ميرفت بخاري، أم لأربعة أطفال ورئيسة تحرير لصحيفة "مرايا" قررت أن تكون أول سعودية تعمل في إدارة محطة للوقود.
في المحطة الواقعة في محافظة الخبر في شرق المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
المثير للجدل هو الهجوم الذي واجهته السيدة السعودية، إذ انطلق هاشتاغ #السعودياتلايعملنفيمحطات_الوقود وردت بخاري قائلة: "أنا أشرف على العمل فقط ولا أضع الوقود بنفسي في سيارات المارة"، وفي الوقت نفسه شددت ميرفت على أن المرأة السعودية اليوم أصبح باستطاعتها العمل في أي مجال قانوني، وأضافت أن المرأة السعودية "أثبتت في كافة المهن والقطاعات التي أوكلت إليها تميزها وحبها للتميز والقدرة على العمل والإنجاز، فهي تملك القوة والرغبة في العمل".
وعن الصعوبات التي واجهتها، قالت: "لا شيء صعب أمام الطموح والنجاح.. وكونك مؤمنة بقيمة العمل وفائدته للمواطنين ستهون أمامك كل الصعوبات وتتذلل، يكفي أن تسمعي دعوة مواطنة وهي تقول أكرمكم الله كما أكرمتم إنسانيتنا".