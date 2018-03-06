نشر العداء البريطاني محمد فرح الشهير باسم "مو فرح"، مقطع فيديو من تصويره على حسابه على موقع تويتر، اتهم فيه عناصر الأمن في مطار بألمانيا بالتحرش العنصري، معلقاً "أحزن لرؤية تحرش عنصري في يومنا هذا".
العداء الذهبي محمد فرح يتعرض للعنصرية في مطار بألمانيا
العداء الذهبي محمد فرح يتعرض لمعاملة عنصرية في مطار بألمانيا
العداء الذهبي محمد فرح يتعرض للعنصرية في مطار بألمانيا
في مقطع الفيديو الذي تم بثه مباشرة، يمكن سماع صوت مسؤول الأمن وهو يطلب من فرح الخروج الفوري من البوابة، بينما نسمع فرح وهو يقول "إنه (مسؤول الأمن) يدفعني، لا تدفعني، لا يحق لك فعل ذلك، هذا لا يُصدق".
وانهالت مجموعة كبيرة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل متابعي النجم الأولمبي، كان الكثير من تلك التعليقات يندد بردود الفعل العنيفة بشكل غير مبرر لأجهزة الأمن في المطارات، بينما اعتبر آخرون أن مو فرح مسؤولاً عن أفعاله، باعتبار استعمال أجهزة التصوير وكاميرات الجوال هو خرق للقوانين في بعض مطارات أوروبا والعالم.
محمد فرح، ذو الأصول الصومالية، هو العداء الثاني في العالم الذي يحصل على ذهبيتي خمسة آلاف وعشرة آلاف متر في أولمبياد ريو دي جانيرو، وقد سبق له أن تعرض لإهانة عنصرية في مطار بالولايات المتحدة الأمريكية أيضاً.