قال القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء إن الكوريتين ستعقدان أول قمة بينهما منذ أكثر من عشر سنوات في أواخر أبريل نيسان المقبل وذلك بعد زيارة وفد كوري جنوبي رفيع المستوى لكوريا الشمالية التقى خلالها بالزعيم كيم جونغ أون.
سيول: كوريا الشمالية تقول إنه لا حاجة للإبقاء على برنامجها النووي طالما لا تتعرض لتهديد عسكري
سول تقول إن الكوريتين ستعقدان قمة في أبريل/نيسان المقبل
سيول: كوريا الشمالية تقول إنه لا حاجة للإبقاء على برنامجها النووي طالما لا تتعرض لتهديد عسكري
وقال تشونغ وي-يونغ رئيس الوفد في إفادة إعلامية مقتضبة إن بيونغ يانغ ذكرت أنه لا حاجة للإبقاء على برنامجها النووي ما دامت لا تتعرض لتهديد عسكري وظل نظامها في أمان.
وأضاف أن بيونغ يانغ أشارت إلى أنها منفتحة على الحديث مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي وتطبيع العلاقات.
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