وجدت عائلة أسترالية من مدينة بيرث ما يمكن اعتباره أقدم رسالة موضوعة في قنينة في العالم، يقارب عمرها 132 سنة.
العثور على أقدم رسالة في العالم داخل قنينة في أستراليا
أقدم رسالة في قنينة تسبح على شواطئ استراليا
العثور على أقدم رسالة في العالم داخل قنينة في أستراليا
"تونيا إيلمان" وجدت القنينة بطريق الصدفة عندما كانت تتنزه على رمال شاطئ بعيد غرب أستراليا، فقررا هي وزوجها "كيم" الاحتفاظ بالقنينة لتكون ديكوراً في المنزل. لكن بعد الكشف عن محتواها، تبين لهما أن الرسالة الموجودة قد تكون ذات قيمة تاريخية كبيرة، وخاصة أن الورقة المستعملة للكتابة هي من الهشاشة ما تطلب منهما الكثير من التأني عند فتحها.
وبالفعل قام متحف أستراليا الغربية بتقييم تاريخ الرسالة المكتوبة بلغة ألمانية قديمة، وأكد خبراء بأنها مرمية للبحر من ظهر سفينة ألمانية تدعى "باولا" في العام 1886 عندما كانت في مياه المحيط الهندي قاطعة رحلة بحرية طويلة من كارديف في ويلز إلى إندونيسيا. ولربما استغرقت القنينة حوالي سنة كاملة لتجد طريقها إلى رمال الساحل الأسترالي وتُطمر هناك.
وحتى لحظة إيجاد هذه القنينة، كانت رسالة داخل قنينة بعمر 108 سنوات، تعتبر الأقدم من نوعها في العالم ومسجلة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.